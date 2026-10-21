Le Conseil fédéral oblige les géants de la pharma à financer Tox Info, le centre antipoison suisse au bord de la faillite. Une loi sera adaptée après l'échec des négociations avec l’industrie chimique.

Le Conseil fédéral force la pharma à financer le centre Tox Info

Le Conseil fédéral force la pharma à financer le centre Tox Info

ATS Agence télégraphique suisse

Les géants de la pharma devront cofinancer le centre d'appel antipoison Tox Info avec les autorités. Le Conseil fédéral a décidé mercredi de forcer la main aux fabricants de produits chimiques, faute d'accord pour financer le centre qui frôlait la faillite.

Il a été décidé l'année dernière que la Confédération, les cantons et les acteurs privés cofinanceraient Tox Info pour le maintenir à flot après le retrait de ses donateurs. Un accord devait officialiser la chose.

Adaptation de la loi

Mais «l'échange entre le Département fédéral de l'intérieur et les représentants des industries chimique et parmaceutique a révélé que ces dernières n'étaient pas disposées à soutenir le centre sur le long terme», indique le gouvernement dans un communiqué. Le Conseil fédéral va donc adapter la loi, comme il l'avait annoncé, précise-t-il.

Les autorités entendent ainsi contraindre le secteur, dont les produits causent plus de 70% des cas d'intoxication, à participer au financement du centre. Le projet est mis en consultation jusqu'au 8 février.