L'armée et la police thurgovienne sont intervenues dans un parc équestre d'Egnach (TG) pour rechercher des échantillons biologiques potentiellement dangereux. L'opération visait à vérifier le confinement d'échantillons pouvant notamment causer diarrhées et pneumonies.

Les échantillons recherchés par l'Armée dans un parc équestre sont inoffensifs

Des spécialistes de l'armée et la police thurgovienne sont intervenus mercredi soir à Egnach (TG). Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Les échantillons prélevés par l'armée mercredi soir au parc équestre d'Egnach (TG) se sont révélés inoffensifs pour la santé. Il est exclu qu'ils puissent provoquer des troubles, a déclaré un porte-parole jeudi matin. Les échantillons saisis se trouvaient dans leur emballage d'origine et étaient plombés, a déclaré le porte-parole de l'armée Mathias Volken à l'agence de presse Keystone-ATS.

Les échantillons seront éliminés. Ils contiennent des substances qui peuvent provoquer des diarrhées ou des pneumonies en cas de contact rapproché. Les échantillons biologiques ont été utilisés dans le cadre d'un exercice du bataillon de défense NBC 10, a indiqué l'armée mercredi soir. L'armée n'a pas connaissance de personnes tombées malades, a précisé Mathias Volken.

Aucun indice de mise en santé

Des spécialistes de l'armée et la police thurgovienne étaient intervenus mercredi soir à Egnach, dans le cadre d'une opération préventive visantt à sécuriser des échantillons biologiques que l'armée avait utilisés dans le cadre d'un exercice. Les spécialistes du détachement d'engagement NBC (défense nucléaire, biologique et chimique) de l'armée devaient notamment vérifier si le réfrigérateur du parc équestre dans lequel se trouvent les échantillons était fermé à clé et si les échantillons sont restés scellés.



L'armée avait en outre examiné un véhicule et des membres du bataillon qui terminent leur cours de répétition cette semaine. On soupçonnait qu'un appareil à rayons X mobile avait peut-être été utilisé de manière inappropriée, ce qui aurait pu entraîner une irradiation à proximité immédiate à l'intérieur du véhicule. Là aussi, il n'y a aucun indice d'une éventuelle mise en danger de la santé, selon Mathias Volken. La justice militaire poursuivra ses investigations, a-t-il ajouté.