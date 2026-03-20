Un baromètre national va évaluer les compétences médiatiques de la population suisse. L’outil, présenté à Winterthour, doit mesurer la capacité à traiter l’information en ligne.

Un baromètre pour tester la culture médiatique des Suisses

Un baromètre pour tester la culture médiatique des Suisses

ATS Agence télégraphique suisse

Un baromètre national va mesurer la capacité de la population suisse à traiter les informations numériques. Il a été présenté vendredi lors de la troisième conférence nationale sur la maîtrise de l'information organisée par l'association «UseTheNews» à Winterthour (ZH).

Cette enquête portera sur des compétences essentielles pour traiter les nouvelles sur internet. Elle se base notamment sur le sondage en ligne newstest.ch, indique vendredi UseTheNews.

Le projet est soutenu par l'Office fédéral de la communication (OFCOM) et a été élaboré en collaboration avec l'Université de Berne, la Haute école zurichoise de sciences appliquées (ZHAW), la société Politools, spécialisée dans les analyses politiques sur Internet, et UseTheNews.

Des solutions pratiques

La conférence de vendredi, consacrée au thème des compétences média, était centrée sur la recherche de solutions pratiques pour l’enseignement. Elle réunissait des enseignants des niveaux secondaires I et II, ainsi que des spécialistes de l’éducation, des chercheurs et des représentants du monde politique et des médias.

Parmi les orateurs figuraient Lutz Jäncke, professeur de neuropsychologie à l'UZH, la présidente du syndicat des enseignants alémaniques (LCH) Dagmar Rösler et l'experte Sarah Genner, membre fondatrice de l'organisation Algorithmwatch.

Plus d'une dizaine d'organisations ont proposé des ateliers sur des thèmes tels que la reconnaissance de photos manipulées, la transmission des compétences dans le domaine de l'intelligence artificielle ou le journalisme dans l'enseignement.

Alliance nationale

Cette initiative est lancée par UseTheNews, l'alliance pour l’éducation aux médias en Suisse. Elle entend apporter une contribution à l’utilisation autodéterminée et responsable des nouvelles et au renforcement de la démocratie.

Cette association d'utilité publique a été fondée en 2024 par l'agence de presse Keystone-ATS, la SSR et l'association des éditeurs alémaniques Schweizer Medien (VSM).