DE
FR

Chute dans la vallée de la Maggia
Un randonneur allemand grièvement blessé au Tessin

Un randonneur allemand de 67 ans a chuté de 30 mètres lundi dans la vallée de la Maggia, au Tessin. Grièvement blessé, il a été secouru par la Rega et transporté à l’hôpital.
Publié: 14:44 heures
Un randonneur allemand a fait une chute lundi dans la haute vallée de la Maggia.
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un randonneur allemand a fait une chute lundi dans la haute vallée de la Maggia, au Tessin. Grièvement blessé, il a été transporté à l'hôpital par hélicoptère.

Le randonneur âgé de 67 ans a fait une chute d'une trentaine de mètres sur un sentier entre Fusio et Mogno, a annoncé mardi la police tessinoise. L'accident s'est produit lundi aux alentours de 16h. Des agents de la police cantonale et des secouristes de la Rega sont intervenus.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Présenté par
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
L'été, c'est ennuyeux?
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Articles les plus lus
    Articles les plus lus