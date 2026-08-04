Un randonneur allemand grièvement blessé au Tessin

ATS Agence télégraphique suisse
Un randonneur allemand a fait une chute lundi dans la haute vallée de la Maggia, au Tessin. Grièvement blessé, il a été transporté à l'hôpital par hélicoptère.
Le randonneur âgé de 67 ans a fait une chute d'une trentaine de mètres sur un sentier entre Fusio et Mogno, a annoncé mardi la police tessinoise. L'accident s'est produit lundi aux alentours de 16h. Des agents de la police cantonale et des secouristes de la Rega sont intervenus.
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