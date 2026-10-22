Un homme de 85 ans a perdu la vie mercredi soir dans une localité d'Acquarossa, au Tessin. Il a été heurté par une voiture. Le conducteur a pris la fuite.

Un piéton de 85 ans décède après avoir été heurté par une voiture

Un piéton de 85 ans décède après avoir été heurté par une voiture

ATS Agence télégraphique suisse

Un piéton de 85 ans est décédé mercredi soir à Acquarossa (TI) après avoir été heurté par une voiture. Le conducteur a pris la fuite, a indiqué la Police cantonale.

L'accident s'est produit mercredi soir peu après 20h00 dans le hameau de Corzoneso, une localité d'Acquarossa, dans le Val Blenio. Un automobiliste a heurté un piéton âgé de 85 ans, domicilié dans la région. Après la collision, le conducteur de la voiture a pris la fuite en direction d'Olivone.

Malgré les tentatives de réanimation des secouristes, le piéton est décédé sur place des suites de ses graves blessures. Des agents de la Police cantonale et les pompiers d'Acquarossa sont également intervenus.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'accident. La route a été fermée à la circulation pour permettre les opérations de secours et les relevés, avec une déviation mise en place.