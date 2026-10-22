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Enquête en cours
Un architecte tombe d'un échafaudage et perd la vie au Tessin

Un architecte italien de 52 ans a perdu la vie jeudi à Paradiso, près de Lugano, après une chute d'échafaudage sur un chantier. Les secours n'ont pas pu le réanimer.
Publié: il y a 1 minute
Un architecte italien de 52 ans est tombé d'un échafaudage au Tessin. Il est décédé.
Photo: www.steineggerpix.com
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ATS Agence télégraphique suisse

Un architecte italien de 52 ans a perdu la vie jeudi après-midi sur le chantier d'un bâtiment en cours de rénovation à Paradiso, juste à côté de Lugano. D'après les premières constatations, l'homme est tombé d'un échafaudage pour des raisons qu'une enquête devra éclaircir.

L'accident est survenu peu avant 15h30. Les secouristes de la Croce Verde de Lugano ont tenté de réanimer le quinquagénaire, en vain. Ils n'ont pu que constater le décès de l'architecte.

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