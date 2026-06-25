La Suisse, un pays où tout est hors de prix? Pour Marvin Blach, le pays s'avère étonnamment bon marché. Depuis qu’il vit au Tessin, il partage avec enthousiasme son quotidien sur X.

Un Allemand étonné à quel point la Suisse... est bon marché

Un Allemand étonné à quel point la Suisse... est bon marché

Christoph Krummenacher

Marvin Blach a trouvé un véritable havre de paix à Lugano. Sur les réseaux sociaux, il raconte à quel point il apprécie son nouveau lieu de vie: «Je souhaite remercier le peuple suisse de m'avoir accueilli dans ce magnifique pays.» Originaire de Stuttgart, en Allemagne, il vit depuis trois semaines dans la région la plus ensoleillée de Suisse.

De l’eau gratuite, un loyer raisonnable

A Lugano, Marvin Blach découvre une multitude de fontaines. Contrairement à sa ville natale, le réseau public de fontaines fonctionne parfaitement. Grâce à cette eau potable, il peut remplir ses gourdes, achetées spécialement pour l’occasion. Et c'est bien pratique, car ce climat méditerranéen donne soif! Au Tessin, il règne une «ambiance très italienne. Le canton est entouré de montagnes et, bien sûr, du lac».

L'Allemand d'origine publie fièrement sur les réseux sociaux une photo prise depuis son balcon. Pour son studio entièrement meublé, il paie 1520 francs, parking et charges compris, un prix qu'il juge «très raisonnable».