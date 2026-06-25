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Plein de repas pour 30 francs
Un Allemand étonné à quel point la Suisse... est bon marché

La Suisse, un pays où tout est hors de prix? Pour Marvin Blach, le pays s'avère étonnamment bon marché. Depuis qu’il vit au Tessin, il partage avec enthousiasme son quotidien sur X.
Publié: il y a 56 minutes
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Marvin Blach, originaire de Stuttgart, vit à Lugano depuis quelques semaines. Sur les réseaux sociaux, il raconte avoir trouvé un «havre de paix».
Photo: Twitter / @marvinblach
Christoph Krummenacher
Christoph Krummenacher

Marvin Blach a trouvé un véritable havre de paix à Lugano. Sur les réseaux sociaux, il raconte à quel point il apprécie son nouveau lieu de vie: «Je souhaite remercier le peuple suisse de m'avoir accueilli dans ce magnifique pays.» Originaire de Stuttgart, en Allemagne, il vit depuis trois semaines dans la région la plus ensoleillée de Suisse.

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De l’eau gratuite, un loyer raisonnable

A Lugano, Marvin Blach découvre une multitude de fontaines. Contrairement à sa ville natale, le réseau public de fontaines fonctionne parfaitement. Grâce à cette eau potable, il peut remplir ses gourdes, achetées spécialement pour l’occasion. Et c'est bien pratique, car ce climat méditerranéen donne soif! Au Tessin, il règne une «ambiance très italienne. Le canton est entouré de montagnes et, bien sûr, du lac». 

Depuis son balcon, il jouit d'une vue magnifique sur les montagnes tessinoises.
Photo: Twitter / @marvinblach

L'Allemand d'origine publie fièrement sur les réseux sociaux une photo prise depuis son balcon. Pour son studio entièrement meublé, il paie 1520 francs, parking et charges compris, un prix qu'il juge «très raisonnable».

Lors de ses courses, Marvin Blach a été surpris par le montant de la facture.
Photo: Twitter / @marvinblach

Trois repas pour trente francs

Mais Marvin Blach a surtout été surpris par sa visite au supermarché. A Lugano, ses courses lui coûtent moins cher qu’à Stuttgart. «J'ai souvent entendu que la Suisse était très chère, mais honnêtement, si l'on achète des produits bon marché, ce n'est pas le cas.»

Le nouveau Tessinois a pu s’offrir trois jours de repas pour à peine plus de trente francs. Composé uniquement de yaourts, de cornichons et de chocolat, son régime semble toutefois quelque peu limité.... En revanche, il ne peut pas se permettre d'aller au restaurant.

«Les Suisses sont malins»

La propreté de la gare est l'élément qui étonne le plus Marvin Blach. Jusqu'à présent, il n’y a vu qu’un seul graffiti. «On voit que les Suisses sont intelligents, car ils ne dépensent pas seulement de l’argent pour construire des bâtiments, mais aussi pour les entretenir.»

Désireux de s’intégrer dans son pays d’adoption, Marvin Blach apprend l’italien avec assiduité. Il se débrouille déjà assez bien pour commander un Aperol Spritz. Salute!

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