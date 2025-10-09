Publié: il y a 43 minutes

L'enquête sur un groupe de jeunes chassant des pédophiles présumés à Lugano est close. Les sanctions varient d'avertissements à des peines avec sursis, selon la police tessinoise et le Ministère public des mineurs.

Les jeunes «chasseurs de pédophiles» tessinois ont été jugés

Une trentaine de jeunes sont impliqués. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

L'enquête sur un groupe de jeunes qui avait fait la chasse à des pédophiles présumés l'année dernière dans la région de Lugano est terminée. En fonction de leur implication, les peines prononcées vont de l'avertissement et d'une amende à la privation de liberté avec sursis.

Une mesure de protection a en outre été ordonnée dans un cas, ont indiqué jeudi la police tessinoise et le Ministère public des mineurs. Au total, les enquêtes concernaient une trentaine de jeunes, dont une grande partie est désormais majeure.

Piéger par les réseaux sociaux

Entre janvier et mi-mai 2024, les prévenus avaient attiré via les médias sociaux des personnes à la recherche de contacts sexuels avec des mineurs. Les rendez-vous se sont alors transformés en véritables «actions punitives», selon la police. Les actes ont été filmés et parfois transmis à des tiers. Les interrogatoires ont eu lieu entre fin juillet et début octobre de cette année, selon le communiqué.