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Agents grièvement blessés
Un Zurichois roule à contresens durant 10km et heurte une voiture de police

Jeudi soir, un conducteur de 58 ans a percuté une voiture de police après 10 km à contresens sur l’A2 au Tessin. Deux policiers ont été grièvement blessés. L’homme, originaire de Zurich, a également été hospitalisé.
Publié: il y a 5 minutes
Un chauffard a violé plusieurs fois le code de la route au Tessin et a percuté une voiture de police. (Image d'illustration)
Photo: © Ti-Press / Ti-Press
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ATS Agence télégraphique suisse

Jeudi soir, sur l'autoroute A2 dans la vallée de la Léventine, au Tessin, un automobiliste de 58 ans a percuté de plein fouet une voiture de police après avoir roulé à contresens. Deux policiers ont été grièvement blessés, a indiqué la police cantonale tessinoise.

L'automobiliste a été blessé moyennement. L'homme, domicilié dans le canton de Zurich, circulait peu avant 21h30 en direction du nord près de Faido, indique la police. Plusieurs usagers de la route ont signalé à la centrale d'alerte qu'une voiture noire les a d'abord dépassés en empruntant la bande d'arrêt d'urgence, puis a continué de rouler lentement au milieu de la chaussée, gênant ainsi la circulation.

Il grille un feu et roule à contresens

Lorsqu’une patrouille de police est arrivée sur place, le conducteur a fortement accéléré et grillé un feu rouge. Celui-ci avait été activé dans le cadre des mesures de sécurité visant à fermer l’autoroute.

Peu avant le tunnel routier du Gothard, l’homme a fait demi-tour et roulé environ dix kilomètres à contresens en direction du sud. Il a ensuite fait un nouveau demi-tour, franchi un barrage de police et percuté de plein fouet un véhicule de police dans le tunnel de Piumogna.

Les deux policiers ainsi que le Suisse de 58 ans ont été transportés à l’hôpital après avoir reçu les premiers soins. Selon la police, outre la police cantonale, plusieurs corps de pompiers, des équipes de secours et la Rega sont intervenus.

Le tronçon d’autoroute concerné a été fermé à la circulation afin de permettre les opérations de secours et le constat de l’accident, a précisé la police. Des déviations ont été mises en place.

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