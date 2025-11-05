DE
Les locataires dans l'impasse
En Suisse, rouler électrique reste une affaire de propriétaires

Les voitures électriques sont surtout attrayantes pour les propriétaires. Une nouvelle enquête montre que 70% des conducteurs de voitures électriques sont propriétaires de leur logement. Les locataires, en revanche, se retrouvent souvent dans l'impasse.
Publié: il y a 49 minutes
Comment la Suisse se charge-t-elle? Une enquête commandée par l'Office fédéral de l'énergie donne un aperçu de la situation.
Photo: Keystone
Gabriel Knupfer

Ceux qui possèdent un véhicule électrique sont le plus souvent propriétaires et la rechargent à domicile. Pour les locataires, en revanche, la voiture électrique reste encore peu attractive. C’est ce que révèle un sondage mandaté par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) sur le comportement de recharge en Suisse.

Ce sondage montre que 70% des conducteurs de voitures électriques possèdent leur propre maison. Rien d’étonnant, car disposer d’une borne privée renforce considérablement l’intérêt de l’électrique. Elle permet de recharger la nuit, sans dépendre de la jungle tarifaire des bornes publiques.

L'énergie solaire en soutien

Les autres résultats confirment cette tendance: les ménages aisés ont davantage les moyens de passer à la voiture électrique. Ainsi, 48% des utilisateurs disposent de leur propre installation photovoltaïque, et près des trois quarts ont plus de 45 ans.

Photo: TCS

Quatre conducteurs sur cinq rechargent à domicile. Les locataires, eux, font face à un obstacle majeur: l’absence d’infrastructure. L’installation d’une borne de recharge nécessite souvent l’accord du propriétaire, et certains refusent tout simplement d’en installer.

Charger quand c'est pratique

En Suisse, environ 60% de la population vit en location. Améliorer l’accès à la recharge dans les immeubles collectifs constituerait donc un pas décisif vers une adoption plus large des véhicules électriques.

L’enquête montre également que deux tiers des propriétaires de voitures électriques branchent leur véhicule dès que le niveau de batterie descend en dessous de 40%. En revanche, sur la route, la plupart ne rechargent que lorsque la batterie est presque vide. Pour la majorité, l’important est de pouvoir recharger quand cela les arrange. Mais beaucoup de locataires n’ont pas cette liberté, ce qui contribue au rejet persistant de la voiture électrique par une partie du public.

La baisse des prix est une chance

Selon le TCS, les autorités et les bailleurs ont un rôle clé à jouer pour équiper ou préparer les parkings à l’installation de bornes. L’association voit aussi un fort potentiel de croissance dans la diminution continue du prix des véhicules électriques. 

L’autonomie, en revanche, pèse moins dans la décision d’achat. La plupart des conducteurs interrogés disposent d’une autonomie de 300 à 500 kilomètres, pour un kilométrage annuel moyen de 10’000 à 15’000 kilomètres.

