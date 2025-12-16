DE
FR

Droits de douane à 15%
Les négociations Suisse–Etats-Unis franchissent une étape clé

Les négociations commerciales avec les Etats-Unis franchissent une étape. Après celle du National, la commission de politique extérieure du Conseil des Etats a approuvé le mandat de négociation par 10 voix contre 0 et 2 abstentions.
Publié: il y a 25 minutes
La commission de politique extérieure du Conseil des Etats s'est penchée sur le mandat de négociation avec les Etats-Unis. Son président Carlo Sommaruga (PS/GE) a qualifié la discussion d'extrêmement nourrie.
Photo: PETER SCHNEIDER
ATS Agence télégraphique suisse

Les discussions commerciales avec les États-Unis avancent. Après le Conseil national, la Commission de politique extérieure du Conseil des Etats a, à son tour, validé le mandat de négociation. Le feu vert a été donné à l’unanimité des voix exprimées, avec dix votes favorables et deux abstentions.

La discussion a été extrêmement nourrie, a indiqué Carlo Sommaruga (PS/GE) devant la presse mardi. Et de considérer les réponses précises fournies par le ministre de l'économie Guy Parmelin, la secrétaire d'Etat Helene Budliger Artieda et d'autres membres de l'administration comme satisfaisantes.

Effet rétroactif

Carlo Sommargua n'a pas donné plus de précisions sur le contenu des discussions afin de ne pas affaiblir la position du Conseil fédéral dans les négociations. La commission de politique extérieure du National a approuvé lundi la version du mandat proposée par le Conseil fédéral, en apportant quelques précisions.

La semaine passée, Guy Parmelin a annoncé l'entrée en vigueur de droits de douane plus bas sur les produits suisses exportés vers les Etats-Unis. Ils sont passés de 39 à 15% avec effet rétroactif au 14 novembre.

