Payer sans smartphone ni carte
SwissPass lance sa carte prépayée et 100% anonyme

L'Alliance SwissPass lance une carte prépayée pour l'achat de billets de transports publics. Cette solution permet aux voyageurs sans smartphone ni carte de crédit d'acheter facilement leurs titres de transport.
Publié: il y a 16 minutes
La nouvelle carte prépayée est rechargeable et anonyme.
Photo: PETER KLAUNZER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'Alliance SwissPass lance la carte prépayée. Elle doit permettre à la clientèle n'ayant pas de smartphone ni de carte de crédit de continuer à acheter spontanément un billet de transports publics.

Grâce à cette carte, les voyageurs pourront acheter leur billet rapidement et sans contact à tous les points de vente et tous les distributeurs. Y compris ceux qui n’acceptent pas l’argent liquide, comme certains appareils qui seront mis en place cette année encore, indique mardi l'alliance.

La carte SwissPass permet déjà à la clientèle d’acheter des titres de transport sans smartphone ni carte de crédit. Toutefois, contrairement au SwissPass, carte personnelle avec laquelle les billets sont généralement payés sur facture mensuelle, la nouvelle carte prépayée est rechargeable et non personnelle, donc anonyme. Les voyageurs peuvent acheter et recharger cette carte en ligne ou à tous les points de vente des entreprises de transports participantes, dans tout le pays.

