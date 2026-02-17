DE
FR

«C'est un signal fort!»
Swisscom va augmenter les salaires de 9500 employés en 2026

Swisscom annonce une hausse salariale de 0,9% dès avril 2026 pour 9500 employés sous convention collective. Une partie des augmentations sera individuelle et certains recevront un versement unique.
Publié: il y a 36 minutes
Swisscom annonce une hausse salariale de 0,9% dès avril 2026 pour 9500 employés sous convention collective.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le géant de la télécommunication Swisscom a annoncé mardi une augmentation des salaires de 0,9% en 2026. Cette annonce fait suite aux négociations salariales avec les partenaires sociaux du groupe, le syndicat syndicom et l'association du personnel transfair.

Dès le 1er avril, les quelque 9500 collaborateurs de Swisscom soumis à la convention collective de travail verront leurs salaires augmenter en fonction de leur position dans la fourchette salariale, rapporte un communiqué. Près de la moitié de l'augmentation de la masse salariale est destinée aux hausses de salaire individuelles. Ceux dont le salaire est supérieur à la fourchette salariale recevront un versement unique, précise l'entreprise.

«C’est un signal fort. Les collaborateurs bénéficient ainsi de la bonne marche des affaires», s’est félicité syndicom au nom des employés. Le syndicat critique néanmoins l’augmentation prévue du dividende. «En Suisse, Swisscom supprime des emplois et un grand nombre de collaborateurs s’inquiètent de savoir combien de temps ils pourront encore travailler dans l'entreprise. Augmenter le dividende, en cette période, suscite l’inquiétude.»

Transfair de son côté parle d'un résultat de négociations «décevant» et dit l'avoir accepté «à contrecoeur». L'organisation rappelle que l'opérateur prévoit d'augmenter son dividende de 22 à 26 francs par action. Le personnel est «mal récompensé», critique-t-elle. Swisscom a enregistré l'an dernier un bénéfice net de 1,27 milliard de francs, en repli de 17,6% sur un an.

