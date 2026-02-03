DE
FR

Des milliers de clients touchés
Panne TV chez Swisscom: avez-vous droit à un dédommagement?

Après une panne massive de la télévision lundi soir, les perturbations chez Swisscom ont repris mardi. Des dizaines de milliers de clients ont été touchés et beaucoup réclament un dédommagement. Mais les règles sont contraignantes et les montants très limités.
Publié: il y a 38 minutes
1/5
Selon Sara Stalder, directrice de la Fondation pour la protection des consommateurs, des indemnisations sont possibles.
Photo: Philippe Rossier
RMS_Portrait_AUTOR_249.JPG
Robin Wegmüller

Lundi soir, de nombreux clients de Swisscom sont tombés sur un écran noir. L'opérateur télécom a rencontré des problèmes massifs avec ses services de télévision pendant plusieurs heures à partir de 17 heures. «Mon décodeur TV ne fonctionne pas, la hotline est tellement surchargée qu'on ne peut pas appeler!», s'énervait, par exemple, un lecteur auprès de Blick. Swisscom a pu résoudre le problème… mais seulement temporairement. Mardi matin, les perturbations sont réapparues. «En tant que client, je me sens stupide. Je ne me sens pas pris au sérieux», estime un autre lecteur.

Des dizaines de milliers de clients Swisscom ont été touchés. Rien que lundi soir, plus de 5000 messages sont parvenus à la plateforme de gestion des perturbations Allestörungen.ch. Quelles sont les chances d'obtenir un dédommagement?

Indemnisation possible, mais ...

Dans ses conditions générales de vente (CGV), Swisscom indique qu'elle ne peut pas fournir ses services de manière permanente. Concrètement, cela signifie que «Swisscom s'efforce d'assurer une disponibilité élevée de ses services. Elle ne peut toutefois pas garantir un fonctionnement sans interruption ni perturbation de son infrastructure et de ses services.»

A lire aussi
Une grosse panne chez Swisscom a privé des milliers de clients de TV
Problème résolu
Une grosse panne chez Swisscom a privé des milliers de clients de TV
Swisscom augmente le prix de ses abonnements dès le 1er avril
Milliers de clients touchés
Swisscom augmente le prix de ses abonnements dès le 1er avril

Pour autant, toute indemnisation n’est pas exclue, explique Sara Stalder, directrice de la Fondation pour la protection des consommateurs basée à Berne.

«Les clientes et les clients peuvent demander une indemnisation», explique-t-elle. «Tout dépend toutefois de savoir si les quelques francs dépensés en valent la peine». En cas de dommages plus importants, les clients peuvent également s'adresser à l'office de conciliation Ombudscom. «Cela coûte toutefois 20 francs. Il doit donc s'agir de quelque chose d'important.» L'Ombudscom peut alors traiter de tels cas de manière groupée.

Swisscom se montre prêt à discuter avec Blick: «Comme toujours, nous examinons les indemnisations individuellement avec les clients, car tous les clients ne sont pas concernés de la même manière.»

En clair, les abonnés ayant subi un dommage concret et plus important auront sans doute davantage de chances d’obtenir un geste commercial. Reste à savoir si une panne de télévision de quelques heures suffira à convaincre le numéro un du marché suisse des télécoms.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus