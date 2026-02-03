DE
FR

Après une panne lundi
Swisscom TV connaît de nouvelles perturbations ce mardi

Les services TV de Swisscom connaissent de nouveaux problèmes ce mardi. Lundi soir déjà, Blue TV était tombée en panne.
Publié: il y a 7 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 4 minutes
1/4
Swisscom a de nouveau des problèmes avec ses services de télévision.
Photo: GAETAN BALLY
RMS_Portrait_AUTOR_249.JPG
RMS_Portrait_AUTOR_243.JPG
Robin Wegmüller et Michael Hotz

Les services de télévision de Swisscom connaissent de nouveaux dysfonctionnements. Alors que plusieurs décodeurs TV ne fonctionnaient pas hier, Swisscom Blue TV est à nouveau perturbé ce mardi matin. C'est ce que confirme l'opérateur de télécommunications sur son site web. Depuis 6 heures du matin, des centaines de signalements sont arrivés sur le portail Allestörungen.ch. 

Silence radio aux heures de grande écoute

Lundi déjà, Swisscom a connu des problèmes massifs avec ses services de télévision, aux pics de l'audience. «Mon décodeur TV ne fonctionne pas, la hotline est tellement surchargée qu'on ne peut pas appeler!», s'énervait un utilisateur auprès de Blick. Un autre avait bondit: «Actuellement, rien ne va plus chez Swisscom. Toute la TV est morte, déjà depuis 17 heures!»

A 22 heures, Swisscom a pu résoudre la panne. Cette panne était due à «un matériel défectueux dans un centre de données», selon l'entreprise. On ne sait pas encore quelle est la cause de la panne ni combien de temps elle durera. Une demande de Blick est en cours. 

