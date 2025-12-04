DE
Phénomène exceptionnel
La Lune a offert son plus grand show depuis 18 ans

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la dernière pleine Lune de l’année a atteint une hauteur exceptionnelle, un phénomène qui ne se reproduira qu’en 2042. Une super Lune rare, visible dès 17h30–18h, a offert un spectacle céleste unique pour les observateurs.
Publié: 04.12.2025 à 17:37 heures
|
Dernière mise à jour: 06:55 heures
La super Lune de ce 5 décembre sera exceptionnellement haute. Un phénomène qui ne se reproduira pas avant 2042 (Illustration).
Photo: NurPhoto via Getty Images
SOLENE_FACE (1).png
Solène MonneyJournaliste Blick

Levez les yeux au ciel cette nuit, vers minuit. Un spectacle rare se prépare, et il ne se reproduira qu’en… 2042. Dans la nuit de ce jeudi 4 à vendredi 5 décembre, la dernière pleine Lune de l’année sera visible et ce ne sera pas n’importe laquelle!

Il s’agira d’une super Lune, plus brillante et légèrement plus grande que d’habitude. Surtout, elle atteindra une hauteur exceptionnelle, un phénomène qui ne refera surface que dans 18 ans. Cette «super Lune de glace» promet un tableau céleste unique.

Dès le coucher du soleil

Le spectacle débutera dès 17h30–18h, lorsque l’astre se lèvera déjà bien rond. Le pic est attendu autour de 00h15. Si la différence de taille ou d’éclat reste difficile à distinguer à l’œil nu, la hauteur exceptionnelle de la Lune, elle, devrait marquer les observateurs.

Malheureusement, le ciel s'annonce couvert cette nuit. Mais sait-on jamais, peut-être que certains chanceux pourront quand même apercevoir ce spectacle céleste.

Pourquoi un tel phénomène?

Tout s’explique par la saison, l’inclinaison orbitale et surtout un cycle lunaire de 18,6 ans, qui s'achèvera ce 5 décembre. Le précédent sommet remonte à... décembre 2006.

Cela ne signifie pas qu’aucune super Lune ne sera visible avant 2042: une autre est attendue le 3 janvier 2026. Mais aucune n’atteindra la hauteur spectaculaire de celle de cette nuit avant 2042. On vous aura prévenu.

