1/6 En 2024, la Chine a exporté pour 440 milliards de dollars de marchandises vers les Etats-Unis malgré le conflit commercial. Ces produits vont-ils bientôt inonder l'Europe? Photo: IMAGO/NurPhoto

Gabriel Knupfer

Donald Trump a cédé: le président américain a suspendu ses nouveaux droits de douane pour la plupart des pays, et ce pendant 90 jours. Il n'est resté ferme que vis-à-vis de la Chine et a même augmenté les droits de douane à l'importation à un total de 125%. La surenchère s'est poursuivie vendredi avec l'annonce de Pékin de porter à 125% également ses surtaxes sur les produits américains.

Le conflit commercial entre les plus deux grosses puissances économiques mondiales ne cesse de s'aggraver et se répercute sur le monde entier. «On dit souvent que lorsque deux personnes se disputent, la troisième se réjouit», explique le professeur d'économie Stefan Legge de l'Université de Saint-Gall (HSG). «Mais dans le cas présent, il y a peu de raisons de se réjouir pour l'Europe et la Suisse.»

Choc pour le commerce mondial

Certes, la situation créée tout de même quelques opportunités pour les entreprises européennes et suisses qui concurrencent les fournisseurs chinois aux Etats-Unis ou les fournisseurs américains en Chine, poursuit Stefan Legge. Mais les conséquences négatives sont bien plus importantes: «Le commerce mondial est mis à mal et les deux plus grandes économies du monde ralentissent leur croissance.»

Après l’UE, les Etats-Unis et la Chine sont les deuxième et troisième principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Et le conflit commercial menace d'affaiblir l'économie de ces deux pays. Aux Etats-Unis, on parle déjà d'une possible récession que Trump pourrait déclencher avec sa politique douanière. Les perspectives pour les exportateurs suisses s'assombrissent donc, malgré la suspension des droits de douane pour trois mois.

Des menaces de dumping

La Chine est confrontée depuis un certain temps à une crise immobilière et à une baisse de l'économie. Et par-dessus le marché, les exportations vers les Etats-Unis devraient bientôt s'effondrer en raison des droits de douane élevés. A titre de comparaison: l'année dernière, la Chine a exporté des marchandises vers les Etats-Unis pour 440 milliards de dollars.

Pékin veut-il pour autant exporter davantage vers l'Europe? «Certains fournisseurs chinois cherchent désormais des marchés alternatifs», confirme Stefan Legge. «Dans ce sens, il est évident que nous verrons une augmentation des exportations chinoises vers l'Europe.» Y compris vers la Suisse.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déjà mis en garde la semaine dernière dans sa prise de position officielle sur l'annonce de Trump concernant les droits de douane: «Nous surveillerons de près les effets indirects que pourraient avoir ces droits de douane, car nous ne pouvons pas absorber les surcapacités mondiales et nous n'accepterons pas le dumping sur notre marché.» Un message très clair adressé à la Chine.

Encore plus de produits à petit prix?

Selon Stefan Legge, les marchandises qui arriveront en Europe dépendent de différents facteurs: «Dans quelle mesure les entreprises chinoises peuvent-elles répercuter les droits de douane sur les clients américains? Est-il facile d'importer et de vendre ces marchandises en Europe? Sur quels produits l'UE imposera-t-elle éventuellement de nouveaux droits de douane?»

Jusqu'à présent, la Chine exporte principalement des appareils électriques et des machines vers les Etats-Unis, mais aussi des jouets et des produits en plastique. Le pays vend également des produits très similaires en Europe et en Suisse. Les craintes de dumping sont donc justifiées.

Car aujourd'hui déjà, des commerçants en ligne chinois comme Temu et Shein concurrencent les commerçants suisses avec des prix très bas. L'an dernier, les deux géants de la vente en ligne ont envoyé 15 millions de colis en Suisse, selon des estimations. Ce chiffre devrait encore augmenter cette année.