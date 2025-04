La Bourse de New York s'envole

La Bourse de New York s'envole mercredi à l'annonce par Donald Trump d'une pause de 90 jours sur les droits de douane réciproques imposés depuis le début de journée par Washington à des dizaines de ses partenaires commerciaux.

Photo: Getty Images

Vers 18h30 GMT, le Dow Jones bondissait de 5,61%, l'indice Nasdaq de 7,44% et l'indice élargi S&P 500 de 6,22%. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord gagnait 1,91% à 64,02 dollars après avoir dévissé de plus de 5% en cours de séance, et s'être affiché brièvement au plus bas depuis février 2021. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, prenait 2,08% à 60,82 dollars après avoir lui aussi chuté de plus de 5%.

Source: AFP