La guerre commerciale sino-américaine s'intensifie sur le web. Une vidéo virale générée par l'IA montre des Américains obèses transpirer dans des usines textiles. De quoi illustrer les conséquences potentielles de l'abandon du «Made in China».

Des Américains obèses envoyés à l'usine par les droits de douane. Une vidéo IA virale venue de Chine se moque de Donald Trump. Photo: Capture d'écran/TikTok

Léo Michoud Journaliste Blick

Politiquement, la Chine répond à Trump en rehaussant ses propres taxes d’importation. Mais la guerre commerciale entre les Etats-Unis, la Chine et le monde se passe aussi sur internet. En réponse aux droits de douane qui prennent l’ascenseur sur les produits importés aux Etats-Unis, une vidéo générée par Intelligence artificielle (IA) est récemment devenue virale.

On y voit des Américains, pour la plupart obèses, s’épuiser à la tâche avec leur machine à coudre dans d’immenses usines textiles, sur fond de musique traditionnelle de l’Empire du Milieu. Ce mème à la sauce chinoise publié ce mardi 8 avril sur TikTok, et vu au moins 7 millions de fois sur X, anticipe ce que pourrait devenir la production industrielle américaine si elle se passait du «Made in China», comme le désire Donald Trump.

La vidéo de 32 secondes – difficile à retracer, mais publiée par un utilisateur apparemment chinois – se termine ironiquement sur le slogan de campagne «Make America Great Again» et véhicule une image stréréotypée du travail des petites mains en usine. Mais sur les réseaux sociaux chinois, c’est un succès. De nombreux comptes s’amusent de voir ce que cela donnerait si les citoyens américains actuels reprenaient ce dur labeur industriel.

En ligne, la guerre des mots et des images

Depuis des dizaines d’années, aux Etats-Unis comme en Europe, la production intensive de biens de consommation a été en grande partie délocalisée à l’étranger. La main-d’œuvre bon marché et les conditions de travail ont permis à la Chine, dans cette société du libre-échange, de devenir le premier producteur mondial d’électronique et de textiles.

Ce mercredi 09 avril, Donald Trump a décidé de suspendre les taxes pour 90 jours, notamment après un appel de la présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter. Le monde entier reste plafonné à 10% de droits de douane… sauf la Chine, que l’administration Trump a décidé de punir à 125%. La Chine a répondu en annonçant 84% de taxes réciproques sur les produits américains. Cette escalade USA-Chine constitue le cœur de la guerre commerciale en cours.

Donald Trump a l’habitude de coller des étiquettes grossières à ses adversaires politiques nationaux et internationaux, pour ensuite les tourner au ridicule. Mais ces derniers le lui rendent bien, ces derniers jours, sur les droits de douane. En se moquant de chutes boursières, des calculs douteux, des tariffs appliqués parfois à des terres inhabitées… ou comme ici en illustrant les conséquences que de telles décisions pourraient avoir sur la société américaine. En bref, la vanne sur les réseaux sociaux est une arme politique comme une autre.