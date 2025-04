Les taxes douanières de l'administration Trump s'étendent... à des îles isolées et inhabitées. Cette surprenante mesure inclut des territoires australiens et norvégiens, où personne ne produit quoi que ce soit. Même une base militaire américaine pourrait être taxée.

Des ours polaires et des manchots taxés

1/2 Donald Trump a imposé des taxes douanières aux ours polaires de territoires inhabités comme le Svalbard en Norvège. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Les ours polaires, les manchots et les phoques n'ont qu'à bien se tenir, face aux taxes douanières américaines. Donald Trump vient d'annoncer un bond des tariffs partout... jusque sur les Îles Heard et McDonald, rattachées à l'Australie, et sur des territoires norvégiens comme le Svalbard et l'île volcanique Jan Mayen. Alors même qu'il n'y a strictement aucun humain qui vit sur ces terres glaciales.

De quoi rire un peu de cet exercice d'économie et de géographie à l'ampleur inédite, réalisé par l'administration Trump. On sait que la Russie est épargnée par les annonces du président américain ce mercredi 2 avril. Mais à part le pays de Poutine, c'est donc bel et bien «le monde entier» qui voit ses droits de douanes avec les Etats-Unis bondir.

Des îles inhabitées et une base militaire américaine

Le journal anglais «The Guardian» s'est étonné des taxes de 10% imposées sur les îles Heard et McDonald, isolées au sud du Pôle Nord. Pas sûr que les manchots sauront fabriquer beaucoup de produits – à base de l'eau des glaciers, sans doute – qui seront ensuite importés aux USA.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese s'est fendu d'une saillie ironique: «Aucun endroit sur Terre n'est sûr.» Le HuffingtonPost a aussi remarqué que du côté de la Norvège, l'archipel arctique du Svalbard et ses ours polaires ou l'île volcanique Jan Mayen devront faire face à 10% et 15% de taxes douanières.

Enfin, la taxe imposée aux Îles Chagos, dans l'Océan indien, a également de quoi faire réagir. Les seuls habitants de ce territoire sont des militaires américains et britanniques, qui se partagent la base stratégique de Diego Garcia.