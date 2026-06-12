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Ses trois amis sont blessés
Un senior meurt dans un crash d'hélicoptère au Lac Majeur

Un entrepreneur suisse de 72 ans a perdu la vie vendredi matin dans un crash d'hélicoptère près du Lac Majeur, en Italie. Trois passagers, ses amis, ont été blessés mais leur vie n'est pas en danger.
Publié: 20:40 heures
Un Suisse de 72 ans a perdu la vie vendredi matin dans un crash d'hélicoptère près du Lac Majeur. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

Un accident d'hélicoptère a fait un mort et trois blessés vendredi en fin de matinée dans la partie italienne du Lac Majeur, dans le Piémont. La victime est un Suisse de 72 ans habitant dans la région, rapportent les agences transalpines.

L'appareil venait de décoller d'une villa de la région lorsqu'il est tombé à Solcio di Lesa, dans la province de Novare, à 10 km au sud de la station balnéaire de Stresa, pour une cause encore à déterminer. Toutes les personnes impliquées se trouvaient à bord de l'hélicoptère.

Ses trois amis sont blessés

La victime est un entrepreneur suisse installé depuis longtemps dans une villa de cette zone. L'enquête devra préciser s'il détenait également la nationalité italienne. Selon une première reconstitution des faits, c'est lui qui était aux commandes de l'appareil.

Les trois blessés sont des amis de la victime, âgés de 24, 57 et 58 ans. Leur vie ne serait pas en danger. Ils ont été transportés dans les hôpitaux de Novare et de Borgomanero.

Selon l'agence italienne Ansa, la famille de la victime est connue dans le monde de la finance. Contacté par Keystone-ATS, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a indiqué avoir été informé du décès d’un ressortissant suisse survenu à la suite d’un accident d’hélicoptère en Italie. Pour des raisons liées à la protection des données et des personnes, les services d'Ignazio Cassis n'étaient pas en mesure de donner davantage d’informations.

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