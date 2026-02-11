Un homme du canton de Saint-Gall a été escroqué de plus d’un demi-million de francs fin janvier. Des fraudeurs se faisaient passer pour des employés de sa banque.

A 65 ans, il se fait arnaquer d'un demi-million de francs par un faux banquier

Une arnaque bien connue refait surface en Suisse et provoque des pertes financières importantes. Les escrocs affirment que des problèmes de sécurité touchent un compte bancaire, des données d’assurance ou l'ordinateur de leur interlocuteur. Pour résoudre ce prétendu incident, ils demandent d'installer un logiciel de prise en main à distance, comme AnyDesk ou TeamViewer.

Une fois l'accès accordé, ils prennent le contrôle de l’ordinateur, manipulent l'e-banking ou dérobent des données personnelles. Dans plusieurs cas en Suisse, des montants considérables ont été débités et certains comptes entièrement vidés, sans que les victimes ne réalisent immédiatement la fraude.

Entre le lundi 26 et le jeudi 29 janvier, un homme de 65 ans domicilié dans le canton de Saint-Gall a ainsi perdu plus d’un demi-million de francs. Au téléphone, l’escroc s’est fait passer pour un collaborateur de la banque de la victime et lui a annoncé une fraude sur son compte, promettant de l’aider à récupérer son argent. Lors d’un nouvel appel, la victime a été invitée à installer le programme AnyDesk. Les malfaiteurs ont alors pu accéder à distance à son ordinateur, puis à son compte bancaire.

Les escrocs ciblent les personnes âgées

La police cantonale de Saint-Gall rappelle avec insistance qu’aucune banque, aucune autorité et aucun corps de police ne demandent un accès à distance, des mots de passe, des codes ou d’autres données personnelles. Personne ne sollicite non plus la remise d’argent liquide ou d’objets de valeur. «Des inconnus ne doivent jamais avoir accès à un ordinateur privé, même sous prétexte d’un contrôle de sécurité urgent», souligne-t-elle.

En cas d’appel inattendu ou suspect, il convient de raccrocher immédiatement et de contacter soi-même l’institution concernée en utilisant son numéro officiel. La police cantonale de Saint-Gall invite en particulier à sensibiliser les personnes âgées à ces arnaques.

Accentuer la vigilance

Malgré tout, les escrocs parviennent encore à leurs fins. La prévention et la vigilance de la population semblent toutefois porter leurs fruits. En 2025, moins de 20 escroqueries téléphoniques abouties, pertes financières comprises, ont été signalées à la police cantonale de Saint-Gall. Parallèlement, plus de 1000 tentatives ont été annoncées sur une plateforme en ligne spécialement mise en place, sans que les auteurs ne réussissent leur coup.

Ces signalements sont précieux pour les enquêtes. La police cantonale de Saint-Gall se félicite du nombre élevé de tentatives déjouées et indique qu’elle poursuivra activement son travail de prévention contre les arnaques téléphoniques.

Sur le site «Telefonbetrug melden», la population peut signaler facilement et en ligne les tentatives d’escroquerie identifiées. «Cette procédure a fait ses preuves et réduit la charge administrative tant pour la police cantonale de Saint-Gall que pour la population», écrit-elle dans un communiqué.