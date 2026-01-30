Au menu de ce vendredi 30 janvier: un escroc à la tête d'un institut de médecine, les avertissements ignorés sur la panne au chômage, Facebook qui supprime des groupes, l'enquête sur l'incendie de Viège, et enfin, les élections à Maracon.

La voici qui approche... la fin de semaine! Pour entamer ce dernier jour en beauté, Blick, avec le soutien de l'ATS, vous propose un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce vendredi 30 janvier. C'est parti!

1 Un faux diplômé à la tête d'un institut médical fait scandale

Un homme est parvenu à accéder à un poste de direction à l’Institut zurichois de médecine légale au moyen d’un diplôme universitaire falsifié, rapporte la «Neue Zürcher Zeitung». Le Ministère public du canton de Zurich a définitivement condamné ce ressortissant allemand de 52 ans, comme l’indique une ordonnance pénale citée par le journal. L’homme aurait déclaré s’être «laissé entraîner dans une bêtise». L’institut affirme vérifier les dossiers de candidature dans la mesure du possible, notamment en demandant des extraits du casier judiciaire et en procédant à des tests d’aptitude. Durant l’engagement, «diverses contradictions» seraient apparues, selon l’institut cité par le quotidien. Confronté à ces incohérences, le chef de département a démissionné. Les investigations menées par l’institut ont ensuite permis de mettre au jour la falsification.

2 Le Seco était averti de la panne du système de chômage

Outre le Contrôle fédéral des finances, les autorités cantonales du marché du travail ont également averti de problèmes liés au nouveau système de paiement des prestations de chômage, selon les titres Tamedia alémaniques. En juillet 2025, les cantons ont signalé les difficultés attendues, comme l’a rapporté le groupe de médias en se référant à un procès-verbal de séance. Le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) était informé des conséquences d’une interruption du système durant plusieurs semaines. Il avait averti les cantons d’un «afflux très important de clients» pendant la phase d’arrêt. Plusieurs participants à la discussion ont souligné que la charge de travail supplémentaire serait difficilement gérable. Le Seco a reconnu certaines erreurs, les attribuant principalement à des problèmes hérités d’anciens responsables du projet. La surveillance parlementaire se penchera sur cette panne informatique.

3 Facebook raye des communautés romandes sans explication

En l’espace de deux semaines, plusieurs groupes Facebook romands d’entraide entre femmes – «Girls Meeting», «Swiss Girls» et «Swiss Girls & Boys» – ont été suspendus puis supprimés sans possibilité de recours, rapportent les titres ESH Media. Le 31 décembre 2025, «Girls Meeting», fort de 25'000 membres et actif depuis dix ans, disparaît après une notification évoquant une infraction aux standards sur l’exploitation d’êtres humains, liée à une publication ancienne laquelle rappelait que le groupe n’était pas un site de rencontres. Les administratrices dénoncent une mauvaise interprétation, probablement automatisée. Les fondatrices des autres groupes, également très modérés, n’ont reçu aucune explication précise. Malgré plusieurs demandes, Facebook a refusé de réexaminer les décisions. Les administratrices déplorent l’absence de dialogue humain et craignent une vague de suppressions similaires. Certaines ont tenté de recréer leurs communautés, sans succès durable.

4 L'enquête sur l'incendie de Viège repart de zéro

Le Ministère public valaisan doit reprendre l’enquête concernant un incendie survenu à Viège, révèle le «Walliser Bote». Le Tribunal cantonal a exigé que la responsabilité de la commune et du Canton soit examinée. Il a annulé une ordonnance de classement rendue par le Ministère public dans cette affaire. Lors de l’incendie du 14 octobre 2024, deux personnes ont perdu la vie. Leurs proches ont déposé un recours contre le classement de la procédure. Ils ont notamment fait valoir que des prescriptions en matière de protection incendie pourraient ne pas avoir été respectées et que les possibilités d’évacuation étaient insuffisantes. La commune de Viège affirme avoir effectué tous les contrôles de protection incendie prescrits. Le Canton aurait pour sa part reçu un rapport concluant qu’aucune intervention cantonale n’était nécessaire.

5 Le Canton nommé à la rescousse de Maracon

A la Municipalité de Maracon trois municipaux ont quitté leurs fonctions entre octobre et novembre 2025, ne laissant plus que deux élus en place. A six mois des élections générales, une élection complémentaire était impossible et l’Exécutif ne pouvait plus siéger légalement. Le Canton est donc intervenu en nommant un municipal ad hoc: Jean-François Croset, ancien préfet de Lavaux-Oron, rapporte «24 heures». Cette situation est exceptionnelle, selon les autorités cantonales, car la désignation d’un délégué externe jusqu’à la fin de la législature est rarissime. Aucun municipal sortant ne se représentera aux prochaines élections, mais sept nouveaux candidats briguent les sièges.