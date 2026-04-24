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Le trafic est fortement perturbé
Un mort et plusieurs blessés dans un grave accident sur l'A1

Une personne est décédée et plusieurs autres ont été blessées dans un accident impliquant quatre véhicules sur l'A1 près d’Oftringen (AG). Le trafic est fortement perturbé: une seule voie reste ouverte et jusqu'à 45 minutes de retard sont à prévoir.
Publié: il y a 27 minutes
Une personne est morte et plusieurs ont été blessées dans une collision impliquant quatre véhicules sur l’A1 près d’Oftringen.
Photo: Lecteur-reporter
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Angela Rosser

Une personne a perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées dans un accident impliquant quatre véhicules sur l'A1 à proximité de Oftringen (AG), a indiqué la police cantonale de Soleure.

Le trafic est fortement perturbé: la chaussée est réduite à une seule voie et les automobilistes doivent prévoir environ 45 minutes de retard, selon le TCS.

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