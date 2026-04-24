Un mort et plusieurs blessés dans un grave accident sur l'A1

Angela Rosser
Une personne a perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées dans un accident impliquant quatre véhicules sur l'A1 à proximité de Oftringen (AG), a indiqué la police cantonale de Soleure.
Le trafic est fortement perturbé: la chaussée est réduite à une seule voie et les automobilistes doivent prévoir environ 45 minutes de retard, selon le TCS.
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