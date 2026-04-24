Une personne est décédée et plusieurs autres ont été blessées dans un accident impliquant quatre véhicules sur l'A1 près d’Oftringen (AG). Le trafic est fortement perturbé: une seule voie reste ouverte et jusqu'à 45 minutes de retard sont à prévoir.

Un mort et plusieurs blessés dans un grave accident sur l'A1

Un mort et plusieurs blessés dans un grave accident sur l'A1

Le trafic est fortement perturbé

Angela Rosser

Une personne a perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées dans un accident impliquant quatre véhicules sur l'A1 à proximité de Oftringen (AG), a indiqué la police cantonale de Soleure.

Le trafic est fortement perturbé: la chaussée est réduite à une seule voie et les automobilistes doivent prévoir environ 45 minutes de retard, selon le TCS.

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