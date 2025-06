Des crottes, des photos... et un ours dans les Grisons

Un ours rôde dans la vallée de l'Albula dans les Grisons (Illustration). Photo: Shutterstock

Malgré quelques nuages, les Romands devraient profiter d'un temps ensoleillé ce jeudi. Du côté de l'actualité, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un florilège des infos suisses qui vont compter ce 12 juin. C'est parti:

1 Un... ou deux ours dans les Grisons?

Des traces d'ours ont été relevées à plusieurs reprises ces derniers jours dans la vallée de l'Albula (GR), près de Bergün/Bravuogn (GR), révèle jeudi la «Südostschweiz». Samedi, des excréments ont été trouvés et une observation a été signalée; lundi, de nouveaux excréments ont été trouvés et, mardi, un piège photographique a enregistré l'animal. Une observation d'ours et des excréments du plantigrade ont également été signalés en Engadine (GR) entre la fin mai et le début juin. Il n'est pas certain qu'il s'agisse du même animal, selon les données de l'Office de la chasse et de la pêche des Grisons. Le dernier ours à avoir parcouru la vallée de l'Albula était JJ3 en 2007 et 2008.

2 Une fondation pour Gaza sème le trouble à Genève

Une autre fondation américaine enregistrée à Genève, la Maritime Humanitarian Aid Foundation (MHAF), poursuit des objectifs comparables à la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), l'organisation critiquée par les ONG qui est chargée de la distribution de vivres dans l'enclave palestinienne de Gaza, relate jeudi «Le Temps». Etablie dans le Delaware comme la GHF, la MHAF projette d'aider les Palestiniens par voie maritime. L'armée israélienne l'a contactée en vue d'un rapprochement avec la GHF. Mais «nous n'avons pas accepté», dit dans le journal Frédéric Maio, directeur associé de la MHAF. «Chacun, sur le terrain, peut voir comment les choses sont en train de se passer», ajoute-t-il. Une série d'événements chaotiques et meurtriers ont eu lieu ces dernières semaines à proximité des sites gérés par la GHF.

3 Finis les Coca-Cola dans les trains CFF

Les Chemins de fer fédéraux (CFF) ont supprimé avec effet immédiat le Coca-Cola de la restauration à bord des trains, rapporte jeudi Blick. La boisson américaine sera remplacée par le produit suisse Vivi Kola. «Nous avons voulu privilégier une marque suisse», déclare dans le journal la porte-parole des CFF, Carmen Hefti. Le prix de Vivi Kola est de 5,4 francs, le même que celui du Coca-Cola. Contrairement à Migros et Denner, qui ont boycotté temporairement l'embouteilleur suisse de Coca-Cola en raison de l'augmentation des prix, la décision des CFF est durable, précise la porte-parole. Contacté, Coca-Cola Suisse n'a pas réagi à cette décision.

4 La bataille continue sur la 13e rente AVS

Après avoir décidé en décembre dernier de verser une 13e rente AVS dès 2026, les deux chambres fédérales doivent encore définir son financement. Le concept sur la table jeudi du Conseil des Etats prévoit une hausse des cotisations salariales et de la TVA. Le Conseil fédéral ne mise que sur une augmentation de la TVA. La droite n'est pas satisfaite de ce projet. Elle ne souhaite qu'un financement transitoire et propose de se limiter à une augmentation de la TVA jusqu'en 2030.

5 Top départ pour 65'000 gymnastes à Lausanne

Le coup d'envoi de la 77e Fête fédérale de gymnastique (FFG) 2025 est donné jeudi à Lausanne. Un temps imaginée sur l'esplanade de Montbenon, la cérémonie d'ouverture se déroulera en trois étapes entre le Palais de Beaulieu en ville et le Musée Olympique au bord du lac. La capitale vaudoise doit accueillir quelque 65'000 gymnastes, dont 59% de femmes, et 300'000 visiteurs jusqu'au 22 juin.