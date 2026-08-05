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Une enquête est en cours
Un Italien de 25 ans se noie dans le lac de Lugano

Un Italien de 25 ans s'est noyé mercredi matin dans le lac de Lugano, près du pont du Diable. Son corps a été retrouvé à trois mètres de profondeur. Une enquête est en cours.
Publié: il y a 7 minutes
Une vue de la riviere «La Vuachere» pres du Pont du Diable le 7 octobre 2025 à Lausanne. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Un homme de 25 ans s'est noyé mercredi matin tôt à Lugano (TI) alors qu'il se baignait dans le lac. L'accident s'est produit près du «pont du Diable», entre Cassarate et Castagnola.

Peu avant 5h, la centrale d'alerte a été informée de la disparition d'une personne dans l'eau, a indiqué mercredi la police cantonale tessinoise.

Le corps de l'homme a ensuite été repêché à quatre mètres de la rive, à une profondeur d'environ trois mètres. L'enquête de police déterminera les circonstances exactes de cet incident, précise le communiqué. La victime est un ressortissant italien domicilié dans la région de Lugano.

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