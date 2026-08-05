Un Italien de 25 ans se noie dans le lac de Lugano

ATS Agence télégraphique suisse
Un homme de 25 ans s'est noyé mercredi matin tôt à Lugano (TI) alors qu'il se baignait dans le lac. L'accident s'est produit près du «pont du Diable», entre Cassarate et Castagnola.
Peu avant 5h, la centrale d'alerte a été informée de la disparition d'une personne dans l'eau, a indiqué mercredi la police cantonale tessinoise.
Le corps de l'homme a ensuite été repêché à quatre mètres de la rive, à une profondeur d'environ trois mètres. L'enquête de police déterminera les circonstances exactes de cet incident, précise le communiqué. La victime est un ressortissant italien domicilié dans la région de Lugano.
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