Un phénomène naturel rare
La spectaculaire lumière des aurores boréales a enchanté la nuit suisse

Les aurores boréales ont enchanté le ciel de la Suisse dans la nuit de lundi à mardi à la suite d'une tempête solaire. Des lecteurs reporters ont transmis à Blick leurs plus belles images de ce spectacle naturel rare.
Publié: il y a 58 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 42 minutes
1/26
La magie des aurores boréales a enchanté le ciel suisse dans la nuit de lundi à mardi. Comme ici au Grabersberg, à Saint-Gall.
Photo: Lecteur reporter Blick
AFP Agence France-Presse

Des aurores boréales ont illuminé le ciel en Suisse lundi soir, a indiqué MeteoNews sur le réseau social X. Elles ont été provoquées par une tempête solaire majeure, qui a commencé à frapper la Terre lundi.

De niveau 4 sur une échelle de 5, la tempête géomagnétique pourrait causer des perturbations sur les réseaux électriques et satellitaires, a expliqué le prévisionniste Shawn Dahl, du centre américain de prévision de la météorologie spatiale (SWPC) dans une vidéo. Elle devrait se poursuivre mardi mais perdre en intensité dans la journée.

Puissante tempête géomagnétique

Bien que le monde ait connu en 2024 une tempête géomagnétique de niveau 5, soit le niveau maximal, pour la première fois depuis 20 ans, la tempête solaire actuelle est la plus puissante observée «depuis l'année 2003», a indiqué Shawn Dahl. En octobre 2003, une tempête solaire «d'Halloween» avait plongé des pans entiers de la Suède dans le noir et endommagé des infrastructures énergétiques en Afrique du Sud. Les phénomènes d'une telle intensité sont rares et sont liés à l'activité solaire.

La tempête en cours a ainsi été provoquée par «une forte éruption solaire qui s'est produite hier», a précisé Shawn Dahl. Les particules solaires éjectées perturbent le champ magnétique de la Terre, avec parfois pour conséquence ces aurores boréales, mais aussi une dégradation des communications à haute fréquence, des perturbations pour les satellites et des surcharges sur le réseau électrique. La tempête en cours pourrait provoquer des ballets d'aurores boréales, y compris dans des régions où elles ne sont pas habituelles.

