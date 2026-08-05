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Le suspect a été arrêté
Un homme aurait incendié un immeuble, causant la mort d'un senior

Un incendie criminel à Ittigen (BE) a coûté la vie à un homme de 82 ans samedi. Un suspect a été arrêté le jour-même et est actuellement en détention provisoire.
Publié: il y a 40 minutes
La police a arrêté un suspect après un incendie à Ittigen (BE). (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

L'incendie d'un appartement survenu samedi à Ittigen (BE), dans lequel un homme est décédé, serait d'origine criminelle. La police a arrêté le jour-même le suspect, qui est en détention provisoire.

L'incendie a éclaté samedi vers 5h40 dans un immeuble. Les secours ont trouvé un homme inconscient dans les escaliers. Il est décédé plus tard à l'hôpital. Les autres occupants de l'immeuble ont pu s'échapper par leurs propres moyens, indique mercredi la police cantonale bernoise dans un communiqué.

Trois autres personnes hospitalisées

La victime est un ressortissant suisse de 82 ans originaire du canton de Berne. Trois autres personnes ont été hospitalisées après avoir potentiellement inhalé de la fumée. Gravement endommagé, l'appartement touché par l'incendie n'est plus habitable. Une enquête est en cours.

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