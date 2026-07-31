Un parapentiste de 24 ans est décédé jeudi après-midi à Laax (GR), près du Crap Ner. Ce drame est le troisième accident mortel de parapente en Suisse en seulement trois jours.

Un accident de parapente fait un troisième mort en l'espace de trois jours en Suisse

Un accident de parapente fait un troisième mort en l'espace de trois jours en Suisse

A Laax (GR), près du Crap Ner

ATS Agence télégraphique suisse

Un parapentiste de 24 ans a perdu la vie jeudi après-midi près de Laax (GR). Il s'est écrasé à proximité de la montagne du Crap Ner. Cet accident mortel en parapente est le troisième en trois jours en Suisse.

Le malheureux s'était élancé dans le Haut-Valais et était parvenu jusqu'aux Grisons, indique la police cantonale vendredi. Près du Crap Ner, il s'est écrasé sur un versant pentu. Les secouristes de la Rega n'ont pu que constater son décès. La police grisonne enquête sur cet accident aérien sous la direction du Ministère public de la Confédération (MPC).

Mercredi déjà, une parapentiste a trouvé la mort en chutant à Rufi (SG). Un jour plus tôt un homme de 35 ans a perdu le contrôle de son parapente près de Naters (VS) pour des raisons encore inexpliquées. Il a succombé sur place à ses graves blessures.