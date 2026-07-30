La Concacaf rejette elle aussi le projet de Gianni Infantino

La pression s'intensifie sur le président de la FIFA, Gianni Infantino. Après l'UEFA, c'est au tour de la Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes d'annoncer qu'elle ne soutient pas le projet controversé du dirigeant haut-valaisan.

Cédric Heeb

La pression s'accentue sur la FIFA et son président, Gianni Infantino (56 ans). Après l'annonce par l'UEFA du boycott de toutes les compétitions de la FIFA par ses 55 fédérations membres tant que le projet de vente partielle des droits de la Coupe du monde restera sur la table, c'est au tour de la CONCACAF de monter au créneau.

Dans un communiqué publié jeudi, la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, qui regroupe 41 fédérations, rejette à son tour la proposition d'Infantino. «Au cours de la réunion, les membres ont exprimé leur profonde inquiétude quant à l'absence de procédure régulière entourant cette proposition, au délai artificiellement court imposé ainsi qu'à l'absence de tout examen ou de toute approbation par les organes compétents de la FIFA», écrit l'organisation.

La CONCACAF remet également en question la nécessité de faire appel à des investisseurs privés après «la Coupe du monde la plus rentable de tous les temps».

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«La CONCACAF est une confédération unie par l'amour du football, où l'intérêt de notre sport passe avant tout», poursuit le communiqué. L'organisation affirme avoir bâti une structure reposant sur une gouvernance transparente et le développement durable du football. «L'histoire a montré à la FIFA et à toute la famille du football ce qui arrive lorsque les gardiens de ce sport perdent de vue ces valeurs.»

Les représentants de la CONCACAF siégeant au Conseil de la FIFA ont désormais reçu pour mission d'engager des discussions avec la FIFA afin d'examiner comment les importantes réserves financières de l'instance pourraient être utilisées. Ils devront également veiller à ce que Gianni Infantino respecte l'ensemble des procédures de gouvernance. «Par ces mesures, la CONCACAF réaffirme que l'avenir du football et son plus grand patrimoine doivent rester entre les mains de la famille du football», conclut le communiqué.



