DE
FR

Mais pas de boycott en vue
La Concacaf rejette elle aussi le projet de Gianni Infantino

La pression s'intensifie sur le président de la FIFA, Gianni Infantino. Après l'UEFA, c'est au tour de la Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes d'annoncer qu'elle ne soutient pas le projet controversé du dirigeant haut-valaisan.
Publié: 22:02 heures
1/2
Gianni Infantino se heurte non seulement à une forte opposition de la part de l'UEFA, mais aussi désormais de celle de la fédération nord-américaine.
Photo: imago/MB Media Solutions
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric Heeb

La pression s'accentue sur la FIFA et son président, Gianni Infantino (56 ans). Après l'annonce par l'UEFA du boycott de toutes les compétitions de la FIFA par ses 55 fédérations membres tant que le projet de vente partielle des droits de la Coupe du monde restera sur la table, c'est au tour de la CONCACAF de monter au créneau.

Dans un communiqué publié jeudi, la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, qui regroupe 41 fédérations, rejette à son tour la proposition d'Infantino. «Au cours de la réunion, les membres ont exprimé leur profonde inquiétude quant à l'absence de procédure régulière entourant cette proposition, au délai artificiellement court imposé ainsi qu'à l'absence de tout examen ou de toute approbation par les organes compétents de la FIFA», écrit l'organisation.

À lire aussi
Les 55 pays membres de l'UEFA, dont la Suisse, menacent de boycotter la Coupe du monde
Gianni Infantino acculé?
Les 55 pays de l'UEFA, dont la Suisse, menacent de boycotter la Coupe du monde
Président, cette fois vous m’avez perdu
Commentaire
La Coupe du monde vendue?
Président, cette fois vous m’avez perdu

La CONCACAF remet également en question la nécessité de faire appel à des investisseurs privés après «la Coupe du monde la plus rentable de tous les temps».

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

«La CONCACAF est une confédération unie par l'amour du football, où l'intérêt de notre sport passe avant tout», poursuit le communiqué. L'organisation affirme avoir bâti une structure reposant sur une gouvernance transparente et le développement durable du football. «L'histoire a montré à la FIFA et à toute la famille du football ce qui arrive lorsque les gardiens de ce sport perdent de vue ces valeurs.»

À lire aussi
La CAF ne s'oppose pas au projet de Gianni Infantino
«Examiner» la proposition
La CAF ne s'oppose pas au projet de Gianni Infantino
Gianni Infantino: «C'est une opportunité, mais pas une obligation»
Le Valaisan défend son projet
Gianni Infantino: «C'est une opportunité, mais pas une obligation»

Les représentants de la CONCACAF siégeant au Conseil de la FIFA ont désormais reçu pour mission d'engager des discussions avec la FIFA afin d'examiner comment les importantes réserves financières de l'instance pourraient être utilisées. Ils devront également veiller à ce que Gianni Infantino respecte l'ensemble des procédures de gouvernance. «Par ces mesures, la CONCACAF réaffirme que l'avenir du football et son plus grand patrimoine doivent rester entre les mains de la famille du football», conclut le communiqué.


Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus