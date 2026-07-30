La CAF ne s'oppose pas au projet de Gianni Infantino

Gianni Infantino propose de vendre des parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés. Contrairement à l'UEFA ou la CONCACAF, la CAF se dit prête à examiner le projet de la FIFA.

Blick Sport

Comme attendu, le projet de Gianni Infantino (vendre des parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés) ne déplaît pas à l'entièreté du monde du football. Si l'UEFA ou la CONCACAF s'y sont opposées publiquement, ce n'est pas le cas de leur pendant africain.

En effet, la Confédération africaine de football (CAF) déclare dans un communiqué avoir bien reçu la proposition du président de la FIFA. La CAF prévoit «d'examiner et d'évaluer» le projet de Gianni Infantino la semaine prochaine, avec son Comité exécutif.

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Elle invite également ses associations membres à étudier la proposition «FIFA Forward Entreprise». Objectif déclaré: «Soutenir l'augmentation des ressources financières et autres destinées au développement et à la croissance du football en Afrique et dans le monde.» Pour rappel, les fédérations soutenant le projet toucheraient 20 millions de dollars dès janvier 2027. Sans compter les retombées économiques si le projet se concrétise.