Un article du «Times» fait l'effet d'une bombe ce mardi. Selon le quotidien anglais, la FIFA souhaite vendre certaines parties de la Coupe du monde à des investisseurs privés, ce qui serait une première. L'UEFA s'insurge et contre-attaque.

Carlo Steiner

Gianni Infantino nourrit de nouveaux projets révolutionnaires pour l'avenir de la Coupe du monde. Selon le Times, le président de la FIFA envisage de céder une partie des droits commerciaux du Mondial à des investisseurs privés. Quelques heures plus tard, l'instance mondiale a confirmé l'existence de ce projet dans un communiqué.

Le quotidien britannique s'appuie sur deux «sources proches du dossier». Selon elles, la FIFA souhaite créer une nouvelle société chargée de gérer ses principales compétitions, aussi bien masculines que féminines, notamment la Coupe du monde et la Coupe du monde des clubs. «Cela pourrait entraîner une pression pour développer davantage ces compétitions ou même les organiser plus fréquemment que tous les quatre ans», avance le Times.

Toujours selon ces sources, le président américain Donald Trump serait également impliqué dans ce dossier. Des représentants de son administration auraient été consultés au sujet du projet. La FIFA aurait confirmé que la société de capital-investissement Thrive Capital prendrait la tête du consortium d'investisseurs, tandis que la banque JP Morgan assurerait le rôle de conseiller financier.

Thrive Capital appartient à plus de 95% à son fondateur Joshua Kushner, frère de Jared Kushner, le gendre de Donald Trump. La FIFA assure toutefois que ce dernier ne joue aucun rôle dans cette opération.

Selon les informations du Times, Gianni Infantino devrait prendre la tête de cette nouvelle société en qualité de commissaire dès 2035, une fois son prochain mandat achevé, lequel devrait, sauf énorme surprise, être son dernier.

La FIFA se justifie

Dans un communiqué publié près de trois heures après les révélations du Times, la FIFA met en avant une «augmentation des investissements en faveur du football» et insiste sur le fait qu'un tel projet ne pourrait voir le jour qu'avec l'accord de ses 211 fédérations membres.

En cas de vente, chacune d'elles recevrait des parts d'une valeur d'environ 20 millions de dollars (un peu plus de 15 millions de francs).

«Le football est le sport le plus populaire de la planète et constitue un formidable moteur de développement humain et social», déclare Gianni Infantino. «Certaines composantes du football ont su transformer cette popularité en un immense succès commercial. Nous nous en réjouissons et souhaitons que cela se poursuive, car cela profite à l'ensemble du football. Notre mission est de faire en sorte que tous bénéficient de cette réussite. La FIFA s'engage pour un développement durable et inclusif du football dans toutes les régions du monde.»

L'UEFA monte au créneau

La plus grande confédération continentale voit en revanche ce projet d'un très mauvais œil. Peu après la publication de l'article du Times, l'UEFA a publié un communiqué particulièrement virulent.

«Une ligne rouge a été franchie, une ligne que les instances dirigeantes du football ne devraient jamais dépasser. L'UEFA prend cette affaire très au sérieux et chaque fédération nationale devrait en faire autant. Il en va de même pour les ligues, les clubs, les joueurs, les supporters, les gouvernements et tous ceux qui se soucient de l'avenir de notre sport. L'âme et la gouvernance du football ne sont pas à vendre, surtout lorsqu'il n'existe aucune transparence sur les bénéficiaires financiers de cette opération. Aucun d'entre nous n'est propriétaire du football. Il n'appartient certainement pas à la FIFA de le vendre.»

Cette sortie marque un nouvel épisode dans les tensions croissantes entre l'UEFA et la FIFA. Ces derniers mois, l'instance européenne avait déjà vivement critiqué la grâce accordée à l'attaquant américain Folarin Balogun (25 ans) après son expulsion lors de la Coupe du monde en Amérique du Nord, ainsi que l'interdiction d'entrée sur le territoire américain infligée à un arbitre somalien avant le tournoi. L'absence du président de l'UEFA, Aleksander Ceferin (58 ans), lors de la finale du Mondial avait d'ailleurs été largement interprétée comme un geste de boycott.



