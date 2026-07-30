Lutte de pouvoir dans le monde du football! Le président de la FIFA, Gianni Infantino, souhaite vendre des parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés. L'UEFA s'y oppose, tout comme les fédérations européennes de football, dont la Suisse.

Yannick Peng

L'UEFA déclare la guerre à la FIFA. Tant que le projet de vendre des parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés restera sur la table, «aucune équipe nationale de l'UEFA ne participera aux compétitions organisées par la FIFA», a annoncé jeudi l'Union des associations européennes de football à l'issue d'une visioconférence. Un boycott pur et simple, qui marque une escalade sans précédent dans le conflit entre les deux instances.

Les 55 fédérations membres de l'UEFA soutiennent cette décision à l'unanimité, y compris l'Association suisse de football (ASF). «Nous rejetons unanimement et sans la moindre réserve la proposition de la FIFA de céder des parts de propriété de la Coupe du monde et d'autres compétitions de la FIFA à des investisseurs privés», écrit l'UEFA dans son communiqué. La Suisse était représentée lors de cette visioconférence par le président de l'ASF, Peter Knäbel, et le secrétaire général Robert Breiter.

Peter Knäbel et l'ASF suivent le mouvement

Le ton employé par l'instance européenne est particulièrement ferme. «Certaines choses sont tout simplement trop importantes pour être vendues. La Coupe du monde appartient au football.» Et l'UEFA de conclure: «Il en sera toujours ainsi. Tant que l'Europe aura son mot à dire, elle ne sera jamais à vendre.»

Peter Knäbel s'est exprimé ainsi à propos de la décision commune des fédérations nationales européennes: «Il était impressionnant de voir à quel point les fédérations européennes ont rejeté d’une seule voix les projets de la FIFA, une fois que toutes les informations concernant la procédure et la portée de ce projet ont été rendues publiques. Pour nous, il est clair que la Coupe du monde ne doit pas être traitée comme un produit d’investissement. Le développement du football nécessite sans aucun doute des moyens financiers. Cependant, la responsabilité, la transparence, les processus démocratiques et le contrôle sont tout aussi importants.»