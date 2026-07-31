Deux parapentistes ont perdu la vie jeudi après-midi, dans les Grisons et dans le Valais. Ces drames font monter à quatre le nombre d'accidents mortels de parapente en Suisse en l'espace de trois jours.

Un accident de parapente fait un quatrième mort en l'espace de trois jours en Suisse

Un accident de parapente fait un quatrième mort en l'espace de trois jours en Suisse

ATS Agence télégraphique suisse

Un parapentiste a perdu la vie jeudi en fin d'après-midi dans le vallon de Valsorey, sur le territoire de Bourg-St-Pierre (VS). Pour une raison encore indéterminée, il a chuté sous la falaise située sous le Six du Chardon.

Des témoins ont donné l'alerte, mais les secouristes engagés par l'Organisation cantonale valaisanne des secours n'ont pu que constater le décès de la victime, un Suisse de 53 ans. Le Ministère public de la Confédération a ouvert une instruction afin d'établir les circonstances exactes de cet accident, indique vendredi la police valaisanne dans un communiqué. Cet accident mortel en parapente est le quatrième en quatre jours en Suisse.

Série noire

Jeudi après-midi, un parapentiste de 24 ans avait également perdu la vie près de Laax (GR). Il s'est écrasé à proximité de la montagne du Crap Ner.

Le malheureux s'était élancé dans le Haut-Valais et était parvenu jusqu'aux Grisons, indique la police cantonale vendredi. Près du Crap Ner, il s'est écrasé sur un versant pentu. Les secouristes de la Rega n'ont pu que constater son décès. La police grisonne enquête sur cet accident aérien sous la direction du Ministère public de la Confédération (MPC).

Mercredi déjà, une parapentiste a trouvé la mort en chutant à Rufi (SG). Un jour plus tôt un homme de 35 ans a perdu le contrôle de son parapente près de Naters (VS) pour des raisons encore inexpliquées. Il a succombé sur place à ses graves blessures.