L’accord de paix entre l’Iran et les Etats-Unis ne devrait finalement pas être signé à Genève. Selon la presse, la cérémonie aurait lieu au Bürgenstock, le complexe de luxe de Suisse centrale.

L'Iran et les USA snobent Genève pour signer l'accord de paix au Bürgenstock

L'Iran et les USA snobent Genève pour signer l'accord de paix au Bürgenstock

Mattia Jutzeler

Le lieu exact de la rencontre entre les représentants des Etats-Unis et de l’Iran, prévue vendredi en Suisse pour la signature de leur accord de paix, a longtemps fait l’objet de spéculations. Genève apparaissait comme l’option la plus probable. Mais c’est finalement au Bürgenstock, en Suisse centrale, que l’accord doit être signé.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé mardi une information publiée par la «NZZ» et la «Luzerner Zeitung». «Ce lieu a été proposé par les médiateurs pakistanais et qatariens, ainsi que par les Etats-Unis et l’Iran», indique à Keystone-ATS le chef de la communication du DFAE, Nicolas Bideau.

La Suisse comme facilitatrice

La Suisse ne joue pas le rôle de médiatrice dans ces discussions. Elle agit comme facilitatrice, en créant les conditions pratiques et diplomatiques nécessaires à la tenue de cette rencontre sur son territoire.

Le Qatar occupe en revanche une place importante dans le processus. L’Etat du Golfe a déjà joué un rôle notable dans les négociations entre les Etats-Unis et l’Iran. Le choix du Bürgenstock n’est pas anodin non plus, puisque le complexe hôtelier de luxe appartient au fonds souverain qatari.

Ce n’est pas la première fois que le Bürgenstock accueille la scène diplomatique internationale. En juin 2024, la Conférence de haut niveau pour la paix en Ukraine s’était tenue dans ce complexe de luxe. Elle s’était achevée par une déclaration commune signée par 85 Etats et institutions, réaffirmant notamment l’intégrité territoriale de l’Ukraine.