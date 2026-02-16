Dubaï, l’île Maurice ou le Panama rivalisent pour séduire les retraités. Si l’émirat mise sur des seniors aisés, certains pays d’Amérique latine se montrent bien plus accessibles.

Pas d'impôt, visas bon marché: ces pays qui séduisent les retraités suisses

Milena Kälin

Les seniors ont parfois le sentiment d'être perçus comme un poids, accusés de faire grimper les coûts de la santé et de peser sur l’Etat. Pourtant, ailleurs, ils sont considérés comme un moteur économique. Des pays comme les Emirats arabes unis, le Panama ou l'île Maurice cherchent à attirer les retraités en leur proposant des avantages fiscaux.

De plus en plus de Suisses de plus de 60 ans franchissent le pas. En 2024, 6161 personnes de cette tranche d'âge ont quitté la Suisse, selon l’Office fédéral de la statistique. C’est presque deux fois plus qu’en 2012, relève la «NZZ».

Pas d'impôt sur le revenu à Dubaï

Depuis 2020, l’émirat de Dubaï délivre des visas spécialement destinés aux retraités. Jusqu’alors, un contrat de travail était nécessaire pour s'y installer. Désormais, un visa de retraite est accessible dès 55 ans. Sur son site, le gouvernement s’adresse aussi aux Européens en vantant «l’une des villes les plus dynamiques et les plus sûres du monde, dotée d’infrastructures de premier plan».

Pour obtenir un visa valable cinq ans dans la ville du désert, les retraités doivent justifier d’un revenu mensuel équivalent à 5000 francs, ou disposer d’au moins 250'000 francs d'économies, ou encore posséder un bien immobilier aux Emirats arabes unis d’une valeur minimale de 500'000 francs. Le permis peut ensuite être renouvelé.

La demande s’effectue en ligne via un formulaire officiel. Des frais uniques d’environ 800 francs sont facturés. Et argument de poids, Dubaï ne prélève pas d’impôt sur le revenu.

Le modèle panaméen

Au Panama, les retraités étrangers bénéficient eux aussi d’un régime fiscal attractif, voire plus intéressant qu'à Dubaï. Les rentes versées depuis l’étranger, comme l’AVS ou une caisse de pension, ne sont pas imposées. Une pension d’au moins 850 dollars par mois et un casier judiciaire vierge permettent d’obtenir un permis de séjour à vie. Après cinq ans, une demande de naturalisation est possible.

Le pays accorde en outre de nombreuses réductions aux seniors. Les rabais atteignent 50% pour le cinéma, le théâtre ou les concerts, 50% dans les hôtels et 25% sur les vols internationaux. D’autres Etats d'Amérique latine proposent un visa dit «pensionado». Au Costa Rica, une pension mensuelle d’environ 850 francs suffit pour décrocher un permis de séjour. Des conditions comparables existent en Equateur ou au Paraguay.

Retraite anticipée au soleil

Aux Philippines, les étrangers peuvent prétendre à un statut de retraité dès 40 ans. Ils doivent justifier d’une pension minimale de 600 francs par mois et déposer entre 11'000 et 20'000 francs dans une banque locale. Les montants exigés diminuent après 50 ans.

L'île Maurice, île prisée des Suisses, mise également sur cette clientèle. Un revenu mensuel d’environ 1200 francs permet d’obtenir un visa de retraité. Autre option, transférer chaque année au moins 14'000 francs sur un compte bancaire mauricien. Désert, plages tropicales ou île de l’océan Indien, les destinations ne manquent pas pour celles et ceux qui souhaitent passer leur retraite sous d’autres latitudes.