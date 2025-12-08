Au programme de ce lundi 8 décembre: des pompes à chaleur mal exploitées, Genève face à deux rivaux internationaux, les débats sur le budget 2026 reprennent, une refonte potentielle du système de santé et, enfin, un comité s'attaque à l'initiative contre la redevance.

Votre pompe à chaleur est probablement mal réglée et vous coûte trop cher

1 La mauvaise installation des PAC coûtent cher

Les pompes à chaleur (PAC), appelées à remplacer les chaudières fossiles, sont souvent mal installées ou mal gérées, ce qui réduit leur efficacité et augmente les coûts, selon une étude à paraître cet hiver du Centre suisse d'électronique et de microtechnique (CSEM), relayée par «Le Temps». Un cinquième des bâtiments collectifs et 30% des villas du pays en sont équipés, selon l'OFS. Un système de gestion de l'énergie (EMS) innovant testé dans un immeuble neuchâtelois permettrait pourtant de diminuer de 11,5% la facture en optimisant l’usage selon l’ensoleillement, les prix de l’électricité et la météo. «Cette solution de gestion est reproductible un peu partout», affirme Tomasz Gorecki, l'auteur principal de l'étude. Malgré leur rôle-clé dans la décarbonation, les ventes des PAC chutent fortement en Suisse depuis 2023, en raison notamment de la hausse du prix de l’électricité.

2 L'Autriche et l’Italie veulent concurrencer Genève

L’Autriche et l’Italie cherchent, selon les titres alémaniques de Tamedia, à attirer davantage d’organisations internationales depuis Genève. Ces deux pays sont très actifs, a déclaré Beatrice Ferrari, directrice du Service des relations internationales du canton de Genève, aux journaux du groupe. L’Autriche mène depuis quelques années une «politique de siège» en faveur de Vienne, où l’ONU dispose déjà d’une représentation. L’Italie, de son côté, fait la promotion de Turin et de Rome, où l’Unicef a transféré 300 postes. «Nous perdrons certainement d’autres emplois. C’est inévitable», a indiqué Beatrice Ferrari. Tamedia souligne en outre que cette concurrence accentue la pression sur Genève, alors que les budgets du système multilatéral ont fortement diminué.

3 Le National reprend le débat sur les fonds militaires et ferroviaires

Le Conseil national reprend lundi après-midi les débats sur le budget 2026 entamés la semaine dernière. Les députés attaqueront avec les fonds alloués à la défense. Plusieurs millions supplémentaires devraient être approuvés pour l'armée et la cybersécurité. L'avenir de la ligne de train Bâle-Malmö doit aussi être abordé.

4 Santésuisse propose une refonte du système

Verena Nold, directrice de Santésuisse qui quittera son poste le 31 décembre, a exposé sa vision d’un futur système de santé dans un entretien accordé aux titres CH Media. Elle placerait les hôpitaux en bout de chaîne de soins et introduirait la télémédecine à large échelle. Elle préconise également un réseau accessible de pharmacies ainsi que de médecins de famille et pédiatres, complété par un nombre limité de spécialistes. «Avec un réseau ambulatoire efficace, on pourrait résoudre 80% des problèmes de santé», a-t-elle déclaré. Elle souhaite en outre supprimer la souveraineté cantonale en matière de santé et instaurer six grandes régions de prise en charge.

5 L'initiative «200 francs, ça suffit» pointée du doigt

Un comité interpartis présente ce lundi ses arguments contre l'initiative «200 francs, ça suffit», qui vise à réduire de moitié le montant de la redevance radio-TV et le budget de la SSR. Des représentants du monde politique, de la culture, du sport et de la société civile dénoncent un texte qui met en danger selon eux la diversité médiatique, la cohésion nationale et la sécurité de la Suisse. L'initiative sera soumise en votation le 8 mars prochain.