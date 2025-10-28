Publié: il y a 9 minutes

Un rapport du Réseau convention Istanbul révèle que la Suisse ne protège pas suffisamment contre les violences sexistes. L'organisation critique le manque de moyens et l'absence de stratégie nationale, huit ans après la ratification de la Convention d'Istanbul.

Les Suissesses seraient trop exposées aux violences sexistes

Les Suissesses seraient trop exposées aux violences sexistes

Un rapport du Réseau convention Istanbul révèle que la Suisse ne protège pas suffisamment contre les violences sexistes. Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

La protection contre les violences basées sur le genre reste insuffisante en Suisse, selon un rapport du Réseau convention Istanbul. L'organisation déplore un manque de moyens et l'absence d'une stratégie nationale.

Huit ans après la ratification par la Suisse de la Convention d'Istanbul, le constat est «préoccupant», indique Réseau convention Istanbul mardi dans un communiqué. Le traité international a pour but de protéger les femmes et filles contre les violences. Or, l'organisation déplore l'augmentation «alarmante» des violences contre les femmes en 2025. A ses yeux, sans stratégie nationale contraignante, les efforts restent inefficaces.

Sans cela, les victimes de violences ont un accès «très inégal» à la protection, qui dépend de leur canton de résidence. Aujourd'hui, un hébergement sécurisé, un examen médico-légal après une agression sexuelle ou une éducation sexuelle inclusive dépendent bien trop du hasard, écrit le réseau.

Plus de 20 féminicides en 2025

A cela s'ajoute un manque de ressources qui freinent les quatre piliers de la Convention d'Istanbul: prévention, protection, poursuite judiciaire et coordination des politiques. L'organisation exige des financements stables, notamment pour les maisons d'accueil.

La Confédération a également constaté l'année dernière dans un rapport une offre lacunaire dans les cantons pour la prise en charge des victimes de violences. Le Conseil fédéral a partagé la semaine dernière sa volonté d'agir. Une révision de la loi doit désormais être discutée au Parlement.

Les violences sont en constante hausse en Suisse. Pas moins de 22 féminicides ont été comptabilisés en 2025. La ministre de l'intérieur Elisabeth Baume-Schneider décrivait samedi dernier devant le congrès de son parti une crise majeure qui doit être traitée rapidement et de manière globale.