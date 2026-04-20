Le Secrétariat d'Etat aux migrations a enregistré 18% de moins de demandes d'asiles en mars qu'au même mois en 2025. Un nombre en deçà des prévisions.

En Suisse, les demandes d'asile continuent de baisser en mars

En Suisse, les demandes d'asile continuent de baisser en mars

Par rapport à mars 2025

ATS Agence télégraphique suisse

Au total, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a enregistré 1493 nouvelles demandes en mars 2026. Le nombre de demandes déposées au cours des trois premiers mois de l'année a diminué de 14% par rapport au premier trimestre de 2025. Il est même en deçà des prévisions, de 11%, souligne le SEM dans un communiqué lundi.

L'Afghanistan reste le pays le plus représenté

En mars, le SEM a statué sur 2518 demandes d’asile, dont 21% ont été acceptées. Au total, 897 personnes ne bénéficiant pas d’un droit de séjour ont quitté la Suisse sous le contrôle des autorités, dont 549 de manière autonome, alors que 348 ont été renvoyées sous escorte policière dans leur pays, dans l’Etat Dublin compétent ou dans un Etat tiers, selon le communiqué.

Avec 289 demandes, l’Afghanistan reste le pays le plus représenté parmi les requérants, précise le SEM. Il est suivi de l’Érythrée, de la Somalie, de la Turquie et de l’Algérie.