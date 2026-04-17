Dès le 1er mai, le SEM reprendra l'examen des demandes d'asile de Syriens, suspendu depuis 2024 après la chute de Bachar al-Assad. Berne offre aussi 1000 francs supplémentaires pour encourager les retours volontaires.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) examinera à nouveau, dès le 1er mai, les demandes d'asile déposées par des ressortissants syriens, une procédure suspendue depuis décembre 2024 et la chute du régime de Bachar al-Assad. Berne ajoute en outre 1000 francs aux aides existantes, notamment européennes, à l'intention des candidats au retour de leur plein gré.

Le SEM suit de près l’évolution de la situation en Syrie depuis la chute du gouvernement de Bachar al-Assad, le 8 décembre 2024. Dans ce cadre, il a mené une mission d’établissement des faits en Syrie et au Liban en novembre 2025. Et c'est sur la base des informations recueillies dans ce cadre qu'il a revu sa pratique, indique-t-il vendredi dans un communiqué.

850 demandes en attente

Actuellement, quelque 850 demandes d'asile provenant de Syriens sont pendantes en première instance, précise le SEM. Plusieurs autres Etats européens, dont l’Allemagne, l’Autriche et la France, ont également décidé de relancer, entièrement ou partiellement, la même procédure.

Le SEM précise qu'il examinera à nouveau chaque demande au cas par cas. Considérant qu’une situation de violence généralisée ne prévaut pas dans toutes les régions de Syrie, il est donc possible d’ordonner l’exécution des renvois dans les régions épargnées. Cela à condition toutefois que les requérants bénéficient de circonstances favorables et qu’ils ne risquent pas, en cas de retour, d’être plongés dans une situation pouvant mettre en péril leur existence, détaille le SEM.

Les demandes d’asile déposées par des personnes vulnérables qui ne font pas valoir de motifs pertinents sont déjà examinées depuis le 1er septembre. A l'autre extrémité, le SEM examine aussi depuis cette date si les décisions de renvoi prononcées à l’encontre de personnes qui ont commis des infractions graves peuvent être exécutées.

Aide au retour

Au vu de l’instabilité persistante en matière de sécurité en Syrie et des difficultés économiques et humanitaires auxquelles le pays fait face, le SEM part toutefois du principe que, pour nombre des requérants d’asile, les circonstances ne sont pas encore favorables à un retour. Dans le même temps, le SEM lance un programme d’aide au retour pour les personnes qui souhaitent rentrer en Syrie de leur plein gré.

En plus de l’aide financière initiale et des aides aux projets allouées dans le cadre du programme européen d’aide à la réintégration mené par Frontex, qui peuvent représenter jusqu’à 2600 euros par personne, un montant supplémentaire de 1000 francs par personne est versé par la Suisse aux candidats au retour. Au cours du deuxième semestre 2025, 60 personnes ont pu rentrer en Syrie en bénéficiant d’une aide au retour de la part de la Suisse.