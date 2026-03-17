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Les 5 infos du jour
Les citoyens rejetteraient l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions!» de l'UDC

Au programme de ce mardi 17 février: une légère majorité de Suisses pencheraient contre l'initiative de l'UDC, le boom des cyberrattaques, un débat sur le salaire minimum, la nouvelle programmation du Paléo et, enfin, un peu de foot.
Publié: 05:41 heures
En tant que président de l'UDC, Marcel Dettling soutien bec et ongles l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions!».
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse et Dimitri Faravel

Pour bien commencer cette nouvelle journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose ce florilège des actualités suisses à ne pas manquer en ce mardi 17 mars. C'est parti!

1

Les Suisses pencheraient légèrement contre l'initiative UDC

Les Suisses penchent désormais légèrement en faveur du non à l'initiative de l'Union démocratique du centre (UDC) «Pas de Suisse à 10 millions!», soumise à votation le 14 juin, révèle un sondage repris mardi par la «Tribune de Genève», «24 heures», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger». 47% des personnes interrogées se disent opposées au texte (non ou plutôt non) et 45% y sont favorables (oui ou plutôt oui). Mais l'écart reste dans la marge d'erreur. 8% des électeurs sont indécis. L'indécision est particulièrement marquée chez les femmes (11% contre 4% des hommes) et parmi les sympathisants du Parti libéral-radical (PLR) et du Centre (12% chacun). L'enquête a été réalisée du 5 au 8 mars auprès de 17'788 personnes de toute la Suisse. La marge d'erreur est de plus ou moins 2 points de pourcentage.

2

Cyberattaques et espionnage en forte hausse en Suisse

Le nombre de cyberattaques et d'actes d'espionnage est en forte augmentation en Suisse, avertit dans la «Neue Zürcher Zeitung» de mardi Karin Kayser-Frutschi, la présidente de la conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP). L'espionnage vise en particulier les instituts de recherche, les entreprises innovantes, les infrastructures critiques et les administrations publiques, ajoute-t-elle. Il s'effectue, selon elle, souvent par voie numérique via des cyberattaques, mais aussi par des moyens classiques de reconnaissance, par exemple en observant ou en photographiant des installations sensibles.

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3

Les CCT primeront sur les lois cantonales

Après le National, le Conseil des Etats se prononce mardi sur un projet visant à faire primer les conventions collectives de travail (CCT) sur les lois cantonales en matière de salaire minimal. Il devrait l'approuver en ajoutant toutefois des cautèles. La gauche, opposée au projet, invoque la répartition des tâches entre Confédération et cantons. Le Conseil fédéral est aussi contre, estimant que la modification porte atteinte à plusieurs principes. Il a été contraint par le Parlement de légiférer.

4

Le Paléo Festival dévoile sa programmation 2026

Le Paléo festival de musique de Nyon (VD) dévoile mardi sa programmation pour sa 49e édition, du 21 au 26 juillet prochain. Les organisateurs promettent d'ores et déjà «des super-stars, des concerts mémorables et de belles découvertes».

5

Les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions se jouent ce soir

Les matchs retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions de football ont lieu mardi soir. Bayer Leverkusen, contraint 1-1 à domicile il y a une semaine, se rend à Arsenal. L'équipe norvégienne surprise de Bodö/Glimt, victorieuse à l'aller 3-0, se déplace quant à elle à Lisbonne pour y affronter le Sporting. Vainqueur sur le même score contre Manchester City, Real Madrid jouera le match retour en Angleterre, alors que Chelsea, défait 5-2 par le PSG à l'aller, devra également remonter trois buts pour passer en quart de finale.

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