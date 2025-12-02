Au menu de ce mardi 2 décembre: Les routiers suisses sous pression, une entreprise suisse sauvée in extremis, le Seco et les entrepreneurs suisses face à Trump, la seconde main qui explose au Jura, et enfin, un peu de foot.

Pour bien démarrer la journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a préparé un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce mardi 2 décembre. C'est parti!

1 Les camionneurs suisses étouffent sous les contraintes

Patrick Ischer, docteur en sciences humaines et professeur associé à la HEG Arc, a mené une étude sociologique sur les entreprises de transport routier suisse, relayée par les titres ESH Médias et «Le Courrier». Lui-même ancien chauffeur poids lourds, il a suivi 25 chauffeurs et interrogé 20 patrons d'entreprises de transport pour analyser l’impact des contraintes légales, notamment celle de la taxe écologique au kilomètre. L’optimisation imposée des trajets, renforcée par la surveillance GPS, réduit l’autonomie des routiers: «longtemps, les camionneurs se sont distingués des ouvriers d’usine par le fait qu’ils n’avaient pas de patron sur le dos, même s’ils faisaient davantage d’heures», résume Patrick Ischer. Ce n'est plus le cas. Les nouvelles contraintes accentuent le stress et bousculent l'identité professionnelle des chauffeurs. S'«ils souffrent d’être mal perçus» par le grand public, les camionneurs restent malgré tout animés par une forte passion du métier.

2 Un groupe étranger sauve une société suisse de la faillite

La faillite de l’entreprise derrière les marques de matelas Superba et Swissflex a été évitée. «Environ 40 employés verront leurs postes être conservés et des moyens de production adéquats seront mis à disposition», a indiqué le responsable du dossier au sein de l’Office des faillites Ouest du canton de Lucerne aux titres du groupe CH Media. Selon la «Bz Basel», le groupe Matrafoam, actif en Allemagne et en Belgique, fait son entrée comme nouvel investisseur. Par l’intermédiaire de la nouvelle société Lunora AG, il reprend Aquinos Bedding Switzerland AG.

3 Le Seco félicite les entrepreneurs suisses pour leur visite chez Trump

La secrétaire d’Etat à l’économie (Seco), Helene Budliger Artieda, a remercié les entrepreneurs suisses pour leur rencontre avec le président américain Donald Trump. Le Seco était informé des cadeaux apportés lors de cette rencontre, a-t-elle précisé dans une interview accordée à la «Neue Zürcher Zeitung». Le Seco «n’est volontairement pas intervenu dans le choix ou l’acquisition» de ces présents, puisqu’il s’agissait d’une initiative privée, a indiqué Helene Budliger Artieda. En raison des clarifications juridiques toujours en cours autour de cet entretien, elle n'a pas pu en dire davantage. La représente du Seco s'est toutefois réjouie de l’initiative des entrepreneurs. Leur visite à Washington a été déterminante, selon elle.

4 Un commerce jurassien de seconde main voit ses ventes exploser

Le magasin Caritas Comm9 de Delémont, ouvert en 2022, connaît un succès colossal. En trois ans, son chiffre d’affaires est passé de 317'600 francs à 843'500 francs, témoignant d'un goût prononcé de la population jurassienne pour le «seconde main», relate le «Quotidien Jurassien». Les ventes 2025 impressionnent: 150'000 articles ménagers, 60'000 vêtements, 32'000 livres, 5700 meubles et 430 vélos ont ainsi été écoulés. Grâce à ses 1000 m2 de surface, à la qualité du tri et de la présentation, le magasin attire un public très varié, selon le journal. Près de 80 personnes en insertion et une vingtaine d’employés contribuent à cette performance, qui renforce l’autofinancement de Caritas Jura.

5 Un quart de finale garanti pour la Romandie en Coupe de Suisse

Les 8es de finale de la Coupe de Suisse figurent au menu de la semaine, et les trois premiers matches sont programmés ce mardi. Une certitude avant cette soirée: un club romand de Challenge League est assuré de disputer les quarts de finale, puisque le Stade Nyonnais accueillera Neuchâtel Xamax à 19h30. Une troisième formation romande de Challenge League sera en lice mardi, Stade Lausanne-Ouchy, qui peut croire en son étoile à l'heure d'accueillir la lanterne rouge de Super League Winterthour (coup d'envoi à 19h). Pensionnaire de Promotion League, Cham rêve aussi d'exploit face à des Grasshoppers également mal en point en championnat (20h).