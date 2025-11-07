Au menu de ce vendredi 7 novembre: de l'amiante dans les vieux trains CFF, un débat sur le Proche-Orient annulé à Bienne, le dossier patient numérique sous le feu des critiques, le jugement d'un prêtre neuchâtelois en Italie, et enfin, un délit de fuite à la frontière.

Les CFF vont débourser 1,4 million de francs pour réaliser des analyses sur ses vieux trains potentiellement contaminés à l'amiante. Photo: KEYSTONE

Le voici enfin, le dernier jour de la semaine! Pour vous aider à patienter jusqu'à la délivrance finale, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités à ne pas manquer en Suisse en ce vendredi 7 novembre.

1 Les CFF vont payer une fortune pour traquer l’amiante dans les vieux trains

Les CFF doivent faire examiner plus de 400 vieux trains pour détecter la présence éventuelle d’amiante et d’autres substances nocives, rapportent les titres CH Media. Sont concernés les véhicules construits avant 1990, époque où l’amiante était encore autorisée en Suisse. Entre 2026 et 2030, plusieurs milliers d’échantillons seront prélevés, a indiqué le porte-parole des CFF, Moritz Weisskopf. Les CFF dépenseront 1,4 million de francs pour les analyses réalisées par une entreprise spécialisée. Sur la base des résultats, ils élaboreront un plan de dépollution et d’élimination des substances nocives, dont la mise en œuvre est budgétée à 3,5 millions de francs.

2 Un débat sur le Proche-Orient annulé à la suite de menaces

Organisée par la Fondation Gobat pour la paix, la table ronde intitulée «Quelle politique suisse au Proche-Orient?», prévue jeudi soir au Gymnase de Bienne et du Jura bernois, a été annulée sur recommandation de la Police cantonale pour raisons de sécurité, rapporte le «Journal du Jura». Le débat s’est tenu uniquement en ligne. L’événement auquel participaient notamment l'ex-conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey et le conseiller national Manfred Bühler, a fait l’objet de menaces sur les réseaux sociaux. L’association Swiss4Palestine, opposée à la présence d’une représentante de l’Association Suisse-Israël, s'est réjouie de cette annulation. Une trentaine de manifestants ont célébré cette annulation sur place. Des visiteurs venus assister au débat ont, pour leur part, exprimé leur colère face à une atteinte à la liberté d’expression.

3 Le dossier patient numérique accusé d’être une cible pour les hackers

L’association Société numérique a vivement critiqué la mise en œuvre du nouveau dossier électronique du patient dans les journaux Tamedia alémaniques. Son co-directeur, Erik Schönenberger, a déclaré que le Conseil fédéral faisait «malheureusement tout faux» en matière de sécurité des données. Il estime que les bases de données centralisées sont des cibles privilégiées pour les pirates informatiques et que le risque d’abus est extrêmement élevé. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a répliqué qu’un stockage décentralisé sur les smartphones serait trop risqué, car en cas de perte de l’appareil, les données médicales seraient irrémédiablement perdues.

4 Un prêtre neuchâtelois jugé pour violences sexuelles

Un prêtre neuchâtelois d’origine italienne sera jugé en février 2026 à Urbino (Italie) pour «violences sexuelles aggravées» sur une mineure de 14 ans, révèle «Arcinfo». Les faits remontent à 2020, alors que le prêtre vivait avec sa mère et l’aide-soignante de celle-ci, dont la fille est la victime présumée. La jeune fille a dénoncé les abus en 2023, déclenchant une enquête italienne ayant abouti à des preuves jugées solides. Suspendu depuis septembre 2023 par l’évêque Charles Morerod, le prêtre, déjà sanctionné pour malversations financières, demeure écarté de tout ministère. L’audience préliminaire est fixée au 19 février 2026, la victime s’étant constituée partie civile.

5 Elle fauche un piéton et son chien puis prend la fuite

Le 28 octobre, dans la ville frontalière de Ferney-Voltaire (Ain), un homme promenant son chien a été percuté par une voiture dont la conductrice a pris la fuite. Gravement blessé, le piéton est décédé le lendemain, et son chien n’a pas survécu au choc, rapporte la «Tribune de Genève» qui reprend un article du «Pays Gexien». Grâce à la coopération franco-suisse, la voiture a été identifiée et sa propriétaire, une septuagénaire suisse, arrêtée et placée en garde à vue. Elle a été libérée sous contrôle judiciaire et devra répondre de ses actes devant la justice française. L’enquête se poursuit.