Cédric Wermuth, coprésident du PS Suisse, vise une cinquième législature au Conseil national. Les délégués du PS Argovie ont levé samedi à Zofingue la limitation des mandats, avec 87 voix sur 95.

ATS Agence télégraphique suisse

Rien ne s'oppose à une nouvelle candidature de Cédric Wermuth au Conseil national. Les délégués du Parti socialiste argovien ont approuvé samedi à Zofingue (PS) une proposition visant à lever la limitation du nombre de mandats pour le coprésident du PS Suisse.

Cédric Wermuth est parvenu à atteindre la majorité des deux tiers requise au congrès du PS Argovie. Les statuts exigent cette majorité pour les mandats fédéraux et cantonaux une nomination après douze ans de mandat. Or Cédric Wermuth est membre du Conseil national depuis 2011.

Avec 87 voix sur 95, les délégués ont très largement accepté de lever la limitation du nombre de mandats pour Cédric Wermuth. La majorité des deux tiers se situait à 64. Les élections au Conseil national auront lieu le 24 octobre 2027.

Ce n'est pas la première fois que l'homme âgé de 40 ans doit passer par cette étape. En août 2022, le congrès du parti avait déjà voté en faveur de sa rééligibilité au Conseil national pour la période 2023-2027.

Poursuivre sur cette voie

Cédric Wermuth a déclaré au préalable que personne ne devrait siéger indéfiniment au Conseil national. Mais pour lui, sa fonction d'élu à la Chambre du peuple est liée à celle de coprésident du PS Suisse, qu'il occupe depuis 2020. Et il ne veut pas laisser à Mattea Meyer, l'autre coprésidente, l'entièreté de la tâche.

Depuis qu'ils ont pris sa présidence, le parti a beaucoup changé, a souligné Cédric Wermuth, qui souhaite poursuivre sur cette voie. La majorité des délégués présents a suivi cet avis.

Après le vote, le conseiller national s'est dit ému et motivé à briguer une cinquième législature. Bien que l'ambiance soit bonne au sein du parti, une élection constitue toujours un moment particulier, a-t-il déclaré à Keystone-ATS.