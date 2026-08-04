Au programme de ce mardi 4 août: un projet de bateau-hôtel abandonné, la Suisse face à la crise migratoire de Ceuta, des impôts cachés rapportent gros à la Confédération, une famille subit une invasion de cafards et, enfin, une Suissesse peut renverser le Tour féminin.

Le rêve de ce luxueux bateau-hôtel suisse tombe à l'eau, faute d'investisseurs

Le rêve de ce luxueux bateau-hôtel suisse tombe à l'eau, faute d'investisseurs

Pour bien commencer votre journée chers lecteurs, Blick avec l'aide de l'ATS, vous invite à découvrir les actualités suisses à ne pas rater en ce mardi 4 août. Bonne lecture!

1 Le bateau-hôtel suisse ne naviguera jamais

L'idée d'un luxueux bateau-hôtel pour faire des croisières sur le lac des Quatre-Cantons est abandonnée, relate mardi la «Luzerner Zeitung». «Bien que nous ayons tout mis en œuvre, nous n'avons pas trouvé d'investisseurs de départ», indique la co-initiatrice du projet Nicole Diermeier dans le journal. La fin du projet se profilait depuis plus d'un an, précise la «Luzerner Zeitung». Lors de la présentation du navire de croisière «Rigatus» il y a deux ans, il était encore prévu de le mettre à l'eau en 2026.

2 La Suisse elle aussi appelée à réagir à la crise de Ceuta

Les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne se réunissent en urgence mardi pour évoquer les arrivées massives de migrants à Ceuta. L'afflux inédit de 60'000 migrants, entrant de force dans cette enclave espagnole en Afrique du Nord, a provoqué de très vives tensions entre les 27 pays de l'UE. L'Italie a notamment rétabli des contrôles aux frontières aériennes et maritimes avec l'Espagne et menace de suspendre Madrid de l'espace Schengen, une mesure soutenue par le Danemark et la Finlande. Membre de l'espace Schengen, la Suisse devrait être représentée lors de la réunion par le conseiller fédéral Beat Jans.

3 Des milliards d'impôts sans vote populaire

La Confédération, les cantons et les communes perçoivent des milliards de francs d'impôts par voie d'ordonnance, relève mardi la «Neue Zürcher Zeitung», citant des données de l'administration fédérale des finances. En 2023, ces recettes fiscales, dont ni le Parlement ni le peuple n'ont décidé des taux et de l'assiette, se sont élevées à 22,7 milliards de francs. Les anglophones utilisent le terme «hidden tax», soit impôt caché, pour désigner ce type de redevances. La part représentée par ces taxes n'est pas recensée statistiquement en Suisse.

4 Des cafards envahissent un foyer genevois

Dans un foyer pour requérants d’asile à Anières (GE), une mère et ses deux jeunes enfants dénoncent une invasion de cafards dans leur chambre depuis le mois de juin, rapporte la «Tribune de Genève». L'avocate de la famille estime que les conditions d'hébergement ne respectent pas les exigences de salubrité et de sécurité, tandis que l'Hospice général affirme avoir pris le problème en charge. L'institution attribue la présence des nuisibles à l'état de la chambre, une version contestée par l'avocate, qui assure que sa cliente entretient régulièrement les lieux. La Ligue suisse des droits humains évoque d'autres signalements d’insalubrité au sein du foyer.

5 Marlen Reusser à l'assaut du maillot jaune

A l'occasion de l'unique contre-la-montre du Tour de France Femmes cycliste disputé mardi sur 21 kilomètres entre Gevrey-Chambertin et Dijon, la championne du monde de la discipline, la Suissesse Marlen Reusser, vise une 3e victoire d'étape en carrière sur la grande boucle. Si elle parvient à combler son retard de 2 minutes et 10 secondes sur la première du classement général, la Norvégienne Sigrid Haugset, la Bernoise pourrait s'emparer du maillot jaune pour la première fois.