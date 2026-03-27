Le jackpot de l’Euro Millions reste intact: vendredi, personne n’a trouvé la bonne combinaison. Mardi, 65 millions de francs seront à gagner dans cette loterie européenne.

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

ATS Agence télégraphique suisse

Personne n'a trouvé la combinaison gagnante à l'Euro Millions vendredi soir. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 4, 10, 43, 44 et 48 et les étoiles 2 et 4.

Lors du prochain tirage mardi, 65 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.