L'âge maximal pour la protection civile passe à 40 ans. Photo: KEYSTONE

L'âge maximal pour accomplir son service dans la protection civile passera de 36 à 40 ans à partir du 1er janvier en Suisse. Le Conseil fédéral a fixé mercredi l'entrée en vigueur de cette mesure visant à améliorer les effectifs de la protection civile.

En 2021, l'âge limite avait été ramené de 40 à 36 ans afin d'offrir davantage de souplesse, pour la troupe et pour les sous-officiers et sous-officières, rappelle le gouvernement dans un communiqué. Conformément à un projet adopté en mars par le Parlement, il est prévu de refaire passer la fin de l'obligation de servir dans la protection civile à 40 ans. Une disposition transitoire permet déjà actuellement aux cantons de repousser la limite à 40 ans.

D'autres dispositions entreront en vigueur au 1er janvier prochain. Le Conseil fédéral règlera l'instruction, le perfectionnement, la formation continue et la recherche du Service sanitaire coordonné. Il déterminera aussi quels sont les services chargés de la planification, de la préparation et de la mise en oeuvre de la gestion des événements dans le domaine de la coordination des transports. Un dernier aspect concerne l'ancrage dans une base légale des points de rencontre d'urgence cantonaux déjà introduits.

Recours aux civilistes

Le projet approuvé au Parlement est plus large. Il prévoit également la possibilité d'obliger les civilistes à effectuer une partie de leur service dans la protection civile en cas de sous-effectif.

Selon le projet, les civilistes pourront être tenus d'accomplir 80 jours au maximum dans une organisation de protection civile durablement en sous-effectif, soit un quart de leur obligation de servir. Ils suivront l'instruction de base ordinaire de la PC et pourront aussi participer à des formations supplémentaires ou à des formations de cadre. Ils effectueront des cours de répétition et pourront être convoqués en cas d’événement. Il s'agit d'une mesure de dernier recours. Les cantons devront épuiser tous les moyens à leur disposition pour combler leurs lacunes en personnel avant de recourir à des personnes astreintes au service civil.

Ce volet avait été fortement contesté lors des débats, la gauche ayant dénoncé une attaque contre le service civil. Le Conseil fédéral avait décidé de diviser le projet en deux afin que les éléments non contestés de la révision ne soient pas retardés ou rejetés en cas de référendum. Le délai référendaire a expiré le 10 juillet 2025 sans avoir été utilisé. Ce volet entrera probablement en vigueur au 1er janvier 2027, précise le Conseil fédéral.

Et de rappeler que la protection civile est confrontée à un sous-effectif. Alors que la valeur nationale cible est fixée à 72'000 membres, l'effectif réel était de 57'000 en début d'année. Avec une moyenne de 4000 nouvelles recrues par année, le gouvernement part du principe que, sans contre-mesures, ce chiffre avoisinera les 50'000 d'ici 2030. Il avertit que les prestations de la protection civile seraient réduites si rien n'est entrepris pour améliorer la situation.