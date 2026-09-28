La SRF victime d'une cyberattaque, 340 personnes touchées

La SSR a été victime d’une cyberattaque visant des données de collaborateurs actuels et anciens de la SRF. Environ 340 personnes sont concernées, mais rien n’indique pour l’heure que des informations sensibles aient été publiées ou utilisées de manière abusive.

ATS Agence télégraphique suisse

La SSR a été visée par une cyberattaque au cours de laquelle des données de collaborateurs de la radio-télévision alémanique SRF ont été dérobées. Pour l’heure, rien n’indique que des informations sensibles aient été publiées ou utilisées de manière abusive.

Le vol concerne des données de contact et d’organisation d’environ 340 collaborateurs actuels et anciens de la SRF, datant de 2020, précise lundi la SSR dans un communiqué. Elles comprennent notamment des noms, des fonctions ainsi que des coordonnées professionnelles et, pour une partie, privées.

Rien n’indique pour l’heure que des mots de passe personnels, des données financières ou bancaires, des sources journalistiques, des données de recherche ou des contenus de communication soient touchés. Il s’agit en grande partie de données de collaborateurs de l’actuelle unité d’offre «Information» de l’unité régionale SRF.

Plainte pénale déposée

Selon l’état actuel des connaissances, aucun autre accès non autorisé n’a eu lieu et l’incident est sous contrôle, assure l’entreprise. Les collaborateurs d’autres unités ne semblent pas touchés.

Après avoir constaté que des personnes non autorisées avaient accédé à des données de collaborateurs de la SRF, la SSR a immédiatement pris des mesures. Elle a désactivé les accès concernés et mis en place des mesures de sécurité supplémentaires. Une plainte pénale a été déposée.

Aucun indice ne suggère pour l’instant que les données volées ont été compromises. Une enquête approfondie est en cours, avec la coopération de spécialistes internes et externes, afin de clarifier les causes et l’étendue de l’attaque.