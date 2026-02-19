Au programme de ce jeudi 19 février: la police bernoise en crise, le silence politique du Valais, le matériel militaire suisse envoyé à Israël scruté de près, Guy Parmelin au sommet de l'IA et, enfin, un peu de foot.

Pour bien débuter cette journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous présente les actualités suisses à ne pas manquer en ce jeudi 19 février. C'est parti!

1 La police bernoise atteint ses limites face aux manifestations

La police cantonale bernoise a atteint ses limites avec la forte hausse du nombre de manifestations, avertit jeudi dans la «Berner Zeitung» et le «Bund» Adrian Wüthrich, membre du syndicat de la police du canton de Berne. Au cours des derniers mois, le quatrième trimestre 2025 a été particulièrement chargé, avec 12'700 heures d'intervention. «On constate que le seuil de stress a été atteint», déclare Adrian Wüthrich. «Un simple merci ne suffit plus. Il faut un signe de la part des politiques». Le gouvernement cantonal doit examiner si l'augmentation de 360 postes décidée pour les effectifs du corps de police est suffisante ou si elle doit être encore revue à la hausse.

2 Une élue valaisanne brise le silence politique après Crans-Montana

Les partis valaisans ont tenté d'empêcher la députée chrétienne-sociale valaisanne Marie-Claude Schöpfer de participer à l'émission «Club» de la télévision publique alémanique SRF consacrée à l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS), relate Blick. Les chefs de groupe de tous les partis se sont mis d'accord pour éviter, pour le moment, toute apparition publique sur cette tragédie, qui a fait 41 morts et 115 blessés. Marie-Claude Schöpfer, qui rejette cette décision, explique dans le journal qu'une absence de représentation politique serait «très négative pour [le] canton» du Valais. Interrogé, le président du groupe parlementaire NEO au Grand Conseil valaisan, Martin Kalbermatter, assure avoir demandé à l'élue de reconsidérer sa participation, mais qu'il n'y a pas eu d'interdiction.

3 Analyse à Genève sur les équipements suisses destinés à Israël

La Ligue suisse des droits humains-Genève (LSDH-Ge) a lancé une analyse des autorisations de ventes de biens suisses à Israël pouvant avoir un usage civil et militaire délivrées par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), rapportent jeudi «24 heures» et la «Tribune de Genève». Un groupe d'experts de la LSDH-Ge, composé d'une dizaine de juristes et d'avocats, se penche sur la légalité de chacune des 293 autorisations du SECO. L'ONG, qui a obtenu les documents du secrétariat, dit vouloir déterminer si des entreprises suisses ont vendu des équipements militaires et des techniques à double usage à Israël «en prenant le risque que ces biens soient utilisés pour commettre des crimes internationaux» à Gaza.

4 Guy Parmelin participe au sommet sur l'intelligence artificielle

Le président de la Confédération Guy Parmelin participe jeudi au sommet sur l'impact de l'intelligence artificielle (IA), qui se tient à New Delhi, en Inde. La mise en œuvre et l'utilisation de l'IA sont au menu de la réunion. La Suisse a l'intention d'organiser l'an prochain à Genève un sommet sur la gouvernance et la réglementation de l'IA. En marge de cette rencontre, le président de la Confédération aura un entretien bilatéral avec le premier ministre indien Narendra Modi.

5 Lausanne-Sport affronte Olomouc en 16e

Dernier représentant suisse en lice en Coupe d'Europe de football, le Lausanne-Sport se déplace jeudi en République tchèque pour affronter le Sigma Olomouc en 16e de finale aller de la Conference League à partir de 18h45. Après cinq matchs sans victoire en championnat, les joueurs de Peter Zeidler n'abordent pas la rencontre dans les meilleures dispositions. Mais Olomouc n'est pas au mieux non plus: les Tchèques ont perdu sept de leurs huit dernières parties.