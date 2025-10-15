La marque suisse culte de vêtements Switcher avait fait faillite en 2016. Mais quatre ans plus tard, le PDG Marc Joss l’a fait renaître de ses cendres. Un premier magasin est prévu à Winterthur en décembre, avec l’objectif d’en ouvrir neuf autres dans toute la Suisse.

Est-ce que vous vous rappelez de la marque de vêtements suisse Switcher? Celle avec la baleine jaune comme logo? La marque a fait faillite en 2016, mais quatre ans plus tard, un ancien employé, Marc Joss, a redonné vie à Switcher. Et ce nouveau PDG a de grands projets.

«Au mois de décembre, nous ouvrirons notre premier magasin à Winterthur, dans le canton de Zurich», révèle Marc Joss dans une interview pour Blick. Une deuxième succursale est prévue à Rheinfelden (AG), en mars prochain. Des projets sont également en discussion à Genève, Saint-Gall et Lucerne. «Nous souhaitons ouvrir dix boutiques d'ici deux ans», précise l’entrepreneur argovien.

L'ouverture d’un magasin à Winterthour n'était pas prévue aussi rapidement, mais l'opportunité s'est présentée spontanément. «Il faut parfois réaliser ce genre de projets sous pression, sinon on ne fait rien», explique Marc Joss. Cette initiative spontanée comporte aussi une part de risque, «mais cela fait partie du jeu!»

Tout reprendre à zéro

Lorsque Marc Joss a relancé la marque en 2020, il est parti de rien. Personne ne s'attendait à une renaissance de la baleine jaune. «Nous n'avons pas réussi à gagner de parts de marché», explique le PDG. Il s'attendait initialement à une croissance plus rapide, mais la pandémie de Covid-19 a mis un frein à ses projets. Parallèlement, les détaillants manquaient de confiance dans la relance de la marque.

Pour l’heure, l’entreprise réalise la majeure partie de son chiffre d'affaires grâce à sa boutique en ligne. «Ce sont elles qui ont sauvé notre entreprise», explique l’Argovien. Depuis deux mois, les vêtements sont également disponibles sur Zalando Suisse, mais Switcher gère elle-même l'expédition et les retours. Les produits sont également disponibles en ligne sur Digitec Galaxus ou Brack.ch. De plus, les vêtements sont disponibles à l'achat chez une cinquantaine de détaillants physiques.

«Un chiffre d'affaires de cinq millions»

«A moyen terme, nous visons un chiffre d'affaires de plus de cinq millions de francs suisses», déclare Marc Joss. Avant la faillite, ce chiffre d'affaires s'élevait à 35 millions. Le PDG souhaite désormais dynamiser les ventes grâce à ses propres magasins. «Notre objectif pour les deux prochaines années est de 40%.» Actuellement, la part du commerce physique dans le chiffre d'affaires est d'environ 15%.

Avec cette ouverture, Marc Joss pense répondre à un besoin actuel de la clientèle: «Les gens adoptent de plus en plus un mode de vie hybride. Ils souhaitent commander des vêtements en ligne, certes, mais aussi pouvoir les essayer quelque part.»

Du made in China, mais sans plastique

La gamme Switcher allie essentiels intemporels et nouveautés saisonnières. Parmi les classiques, le t-shirt «Bob» – un modèle emblématique de la marque – est décliné en 20 coloris et huit tailles différentes. La collection hivernale inclut également des vestes doublées ainsi qu’une grenouillère confortable, conçue pour les moments de détente.

En décembre, Switcher lancera deux nouvelles vestes de pluie fabriquées en Chine. Mais Marc Joss affirme que les vestes Switcher seront sans plastique et fabriquées de manière aussi durable que possible. «Je suis un fervent opposant aux fournisseurs bon marché comme Temu ou Shein.»

Par ailleurs, l'entreprise, désormais basée à Frick (AG), produit exclusivement en Inde. «C'est un circuit fermé: même le coton vient de là-bas», explique le PDG. Le produit fini est ensuite expédié en Suisse. Quatre employés permanents et quatre employés temporaires traitent les marchandises sur place.

Deux mois avant l'ouverture

Switcher génère actuellement environ 50% de son chiffre d'affaires grâce à sa clientèle professionnelle et à la création de vêtements de travail sur mesure. Cependant, Marc Joss ne s'attend pas à une croissance significative dans ce secteur: «Le marché est extrêmement concurrentiel.» C'est précisément pourquoi il est si important pour lui d'avoir ses propres boutiques.

Il reste désormais moins de deux mois au PDG avant l’inauguration de sa première boutique à Winterthur. «Nous avançons encore prudemment, mais les progrès se font à un rythme plus rapide que prévu», assure-t-il, confiant.